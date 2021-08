Nederlandse economie laat coronarecessie achter zich en presteert boven verwachting

Op het nachtleven en de grote evenementen na is de laatste maanden vrijwel de complete economie weer open. Beeld ANP

Dat blijkt uit de eerste ramingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vergeleken met het tweede kwartaal van 2020 bedraagt de groei zelfs 9,7 procent. ‘Dat is de grootste toename sinds de Tweede Wereldoorlog’, zegt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. ‘De economische groei in Nederland is ook aanzienlijk hoger dan in de andere landen van de Europese Unie.’

Tussen januari en maart dit jaar kromp de economie nog. Dat kwam door de lange, strenge lockdown. Winkels moesten de deuren sluiten, net als cafés en restaurants. Consumenten gaven noodgedwongen minder geld uit. Omdat ook het kwartaal daarvoor in mineur verliep, was officieel sprake van een recessie.

Die is nu verleden tijd. Op het nachtleven en de grote evenementen na is de laatste maanden vrijwel de complete economie weer opengegooid. De groei wordt aangejaagd door de huishoudens, die hun opgespaarde euro’s deze zomer laten rollen. De consumptie nam toe met 5,7 procent ten opzichte van het eerste kwartaal. Van Mulligen: ‘Mensen gingen massaal naar de kapper.’

Steunmaatregelen

Het snelle herstel roept de vraag op in hoeverre de steunmaatregelen van de overheid nog nodig zijn. Zo gaf Den Haag de zware industrie vorig jaar extra vrijstellingen voor de nieuwe CO2-heffing, bedoeld om de klimaatverandering te temperen. De betroffen bedrijven hadden op dat moment al genoeg financiële problemen, was het idee.

Inmiddels produceert de Nederlandse industrie meer dan ooit. Reden voor een deel van de oppositie om alsnog te pleiten voor een snelle terugkeer naar de strengere klimaataanpak. Eerder ontstond discussie over de verlenging van onder meer de loonsubsidie (NOW) en de tegemoetkoming vaste lasten (TVL) tot eind september.

Veel minder werklozen

Een groeiend bbp betekent overigens niet automatisch dat het leven in Nederland er beter op is geworden. Zo kan de CO2-uitstoot of de criminaliteit tegelijkertijd toenemen. Toch is er ook op het terrein van die zogenoemde ‘brede welvaart’ goed nieuws. Het aantal mensen dat geen baan kan vinden, neemt verder af. Er zijn nu nog 307 duizend mensen werkloos. Dat is 3,3 procent van de beroepsbevolking. Ter vergelijking: eind vorig jaar hield het Centraal Planbureau nog rekening met een werkloosheid van boven de 6 procent.

De economische vooruitzichten zijn zelfs zo zonnig, dat sommigen alweer vrezen voor oververhitting. De prijzen voor uiteenlopende producten als computerchips, hout en scheepscontainers schoten dit jaar de lucht in. Het gevolg is dat wereldwijd de inflatie voorzichtig begint op te lopen.

In Nederland nam zij vorige maand juist af van 2 naar 1,4 procent, maar hier heerst wel krapte op de arbeidsmarkt. Cafés, winkeliers maar ook bouwbedrijven klagen dat ze amper geschikt personeel kunnen vinden. Voor het eerst sinds het begin van de meting door het CBS in 2003 zijn er meer vacatures dan werklozen.