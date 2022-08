Nederlandse economie groeit fors: 2,6 procent

Horeca op de wallen in het centrum van Amsterdam. De Nederlandse consument liet het geld rollen het afgelopen kwartaal. Beeld ANP

Dit blijkt uit een eerste, voorlopige berekening van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Met een groei van 2,6 procent doet Nederland het beduidend beter dan de omliggende economieën, zoals Duitsland (0,0 procent), Frankrijk (0,5 procent) of het Verenigd Koninkrijk (min 0,1 procent).

De meeste analisten houden er rekening mee dat de Nederlandse economie eind dit jaar onvermijdelijk in een recessie zal schieten, zoals in de Verenigde Staten al het geval is, waar de economie al twee kwartalen krimpt. Volgens de meest gangbare definitie is er sprake van een recessie wanneer de economie twee kwartalen achter elkaar slinkt.

‘De laatste weken zijn er veel zorgen geuit over een mogelijke recessie, maar de cijfers van vandaag laten zien dat daar nu geen enkele sprake van is’, merkt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen op. Dankzij de riante groei zal de Nederlandse economie pas op haar vroegst eind dit jaar een recessie beleven. Ten opzichte van het tweede kwartaal van vorig jaar groeide de Nederlandse economie zelfs met 5,3 procent.

Dat een recessie onvermijdelijk lijkt, ligt aan vele rampen die de wereldeconomie momenteel plagen: de hoge inflatie, de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis, de spanningen rond Taiwan, de op de loer liggende eurocrisis door de stijgende rente, de mogelijke wederopleving van corona.

Geld uitgeven

Van deze ellende is in de cijfers over het tweede kwartaal nog geen spoor te bekennen. Consumenten gaven afgelopen lente liefst 7 procent meer uit dan een jaar eerder, geld dat vooral naar horeca, cultuur, recreatie en vervoer ging. Dit had ook te maken met het feit dat in het tweede kwartaal van 2021 nog coronamaatregelen golden, en in het tweede kwartaal van dit jaar niet meer. Daarnaast profiteerde de economie van een hausse aan investeringen in onder meer machines, vliegtuigen, bedrijfsgebouwen, software en schepen.

De uitgaven van consumenten lagen in juni wel wat lager dan de maanden ervoor. Hoewel ze ruim 14 procent meer spendeerden aan diensten – denk aan telefoonabonnementen, verzekeringen, maar ook bezoekjes aan de kapper, een restaurant of een voetbalwedstrijd – gaven ze juist 8 procent minder uit aan duurzame goederen, zoals auto’s, of meubels, vloerbedekking en andere woninginrichting dan het jaar ervoor. Deze cijfers zijn gecorrigeerd voor inflatie.

Handel, vervoer en horeca waren het tweede kwartaal de bedrijfstakken in bonis, evenals uitzendbureaus, reisorganisaties en andere zakelijke dienstverleners. Nog beter zelfs boerden de branches cultuur, sport en recreatie, met een groei van liefst 40 procent.

De overheid hield daarentegen juist de hand meer op de knip: de overheidsuitgaven lagen bijna een procent lager dan een jaar eerder. Dat heeft te maken met het coronavirus, constateert het CBS: de overheid hoefde minder te investeren in bijvoorbeeld coronatesten en vaccinaties.

De werkgelegenheid steeg in het tweede kwartaal met 94 duizend banen ten opzichte van de eerste drie maanden van dit jaar. Ook de krapte op de arbeidsmarkt nam verder toe, waardoor werkgevers nog meer moeite doen om hun vacatures in te vullen.

De tweede berekening van de groeicijfers, doorgaans 85 dagen na afloop van een kwartaal gepresenteerd, leidt dikwijls nog tot correcties. Zo dacht het CBS aanvankelijk dat de Nederlandse economie in de eerste drie maanden van dit jaar tot stilstand was gekomen, want de ‘groei’ bedroeg 0,0 procent. Later bleek er toch een bescheiden plus van 0,4 procent te zijn geboekt.