Nederlandse correspondent Eva Hartog zonder uitleg na tien jaar Rusland uitgezet

Eva Hartog Beeld -

Het is, voor zover bekend, de eerste keer sinds de Russische invasie in Oekraïne dat een buitenlandse journalist wordt gedwongen om het land te verlaten. Veel journalisten zijn zelf vertrokken omdat zij de risico’s te groot vinden, of omdat hun redacties het niet meer verantwoord achten – zeker sinds Wall Street Journal-correspondent Evan Gershkovich in maart werd opgesloten op beschuldiging van spionage.

Het visumbeleid is een van de manieren waarop buitenlandse journalisten het werken moeilijk wordt gemaakt: zij moeten elke drie maanden een nieuwe accreditatie aanvragen bij het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, en als dat eenmaal binnen is, volgt de gang naar het ministerie van Binnenlandse Zaken voor een visum. Komt een van deze instanties niet over de brug, dan moet een journalist vertrekken.

Hartog (35) kreeg vorige week maandag te horen dat haar visum niet zou worden verlengd – zes dagen voordat het oude zou verlopen. Er was verder geen uitleg. Het besluit was genomen door de ‘bevoegde instanties’, een term die vaak wordt gebruikt voor de veiligheidsdiensten, en daar moest ze het maar mee doen.

Over de auteur

Sacha Kester schrijft voor de Volkskrant over België, Israël en het Midden-Oosten. Eerder was ze correspondent in India, Pakistan en Libanon.

Bij buitenlandse journalisten die nog in Moskou wonen, komt de uitzetting hard aan. ‘We weten allemaal dat het kan gebeuren’, vertelt een correspondent die uit veiligheidsoverwegingen niet bij naam genoemd wil worden. ‘De dreiging van uitzetting of zelfs arrestatie hangt constant boven ons hoofd, maar natuurlijk is het een schok als iemand daadwerkelijk zijn koffers moet pakken.’

‘Mag geen verrassing zijn’

Volgens Maria Zacharova, de woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, zou het voor de Nederlandse Hartog ‘geen verrassing moeten zijn’, zo liet zij woensdag op Telegram weten, ‘gezien het pesten van Russische journalisten door de Europese Unie, waar de Nederlandse regering zich bij heeft aangesloten’. In juni kondigde Rusland al aan te zullen reageren op EU-sancties tegen ‘individuen die verantwoordelijk zijn voor desinformatie’, zoals bijvoorbeeld propagandisten van de Russische staatstelevisie.

Voor Hartog betekent dit na ruim tien jaar een einde van een verblijf in het land waar haar moeder vandaan kwam; een vrouw die de Sovjet-Unie was ontvlucht en in Nederland ‘een paradijs van vrijheid en democratie’ vond, zoals ze in een interview vertelde. Ze ging er zelf in 2013 wonen, en werkte eerst als redacteur voor de Moscow Times. In 2017 werd ze hoofdredacteur van dit blad, en in 2019 stapte ze over naar De Groene Amsterdammer en later ook Politico.

Hartog voelde een diepe band met Rusland, en wilde laten zien waarom inwoners op een volstrekt andere manier naar dezelfde zaken konden kijken als haar internationale lezers. Ze reed door lege, besneeuwde landschappen voor een verhaal over de Jezus van Siberië en beschreef hoe jonge, hippe Moskovieten zichzelf probeerden op te laden bij de bietensoep en zelfgebreide truien van oude vrouwen rond een kloosterdorp. Nadat de oorlog was uitgebroken, vertelde Hartog hoe een tekening van een 12-jarig meisje kan betekenen dat de autoriteiten een kind afpakken, of hoe mensen niet meer over politiek durven te praten, omdat je nooit weet wie je kan verklikken.

Haar uitzetting drukt collega’s in Moskou weer met hun neus op de vraag hoelang zij kunnen of zelfs willen blijven. ‘En anders is het wel onze redactie of onze familie die vraagt: ‘Waarom doe je dit nog?’’, zegt de anonieme correspondent aan de telefoon. ‘Ik heb geen logisch antwoord. Het is het gevoel dat er ogen en oren in Rusland moeten blijven, wat ook voortkomt uit de liefde voor dit land. Maar de prijs is hoog, het leven is niet normaal. ‘Je wilt jezelf, maar zeker ook anderen niet in gevaar brengen met je aanwezigheid.’