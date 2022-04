Nederlandse coronacijfers gunstig, mondkapjesplicht geldt nog in grote delen Europees ov

Een intensivecareafdeling voor coronapatiënten in Marseille. Beeld Reuters

Dalende trend Nederlandse coronacijfers zet door, rustiger in ziekenhuizen

Hoewel er steeds minder zicht is op het aantal coronabesmettingen, laten andere indicatoren zien dat de coronasituatie in Nederland veel gunstiger is dan enkele maanden geleden. Dit is goed nieuws met het oog op de eerste ‘normale’ Koningsdag sinds 2019. De besmettingscijfers dalen razendsnel. De afgelopen week zijn 16 duizend positieve testen gemeld, een maand geleden nog ruim 250 duizend per week. Dat komt vooral doordat sinds 11 april een GGD-test niet meer wordt aangeraden bij klachten. Maar ook het aantal ziekenhuisopnamen daalt gestaag. Zowel op de intensive care als in de klinieken zijn de afgelopen week zo’n 20 procent minder coronapatiënten opgenomen dan de week daarvoor. In de Nederlandse ziekenhuizen liggen nu 982 coronapatiënten, van wie 76 op de ic. In zo’n tweederde van de gevallen is covid-19 de directe aanleiding voor de opname.

Nieuwe omikronmutatie dominant in Zuid-Afrika

Zuid-Afrika ziet het aantal gemelde besmettingen sinds ruim een week weer wat stijgen. De omikronmutaties BA.4 en BA.5 zijn daar dominant. De opmars van het virus gaat nog wel veel langzamer dan de allereerste omikrongolf in december.

In Nederland is de BA.5 mutatie vorige week voor het eerst aangetroffen, in een monster dat 11 april is afgenomen. De mutatie komt dus al zeker 2 weken ook in Nederland voor. Wereldgezondheidsorganisatie WHO ziet geen aanwijzingen dat BA.4 en 5 gevaarlijker zijn dan eerdere omikronvarianten.

Nog veel Franse coronapatiënten in het ziekenhuis, meeste vakantielanden nog gedeeltelijke mondkapjesplicht

In Frankrijk is het aantal nieuw opgenomen coronapatiënten nog vrij hoog, omgerekend naar inwonertal drie keer zo veel als in Nederland en Duitsland. Wel is zeker eenderde van de Franse patiënten besmet met corona, maar vanwege een andere aandoening opgenomen. In Spanje neemt het aantal nieuwe opnamen de laatste week wat toe maar zijn de patiëntenaantallen veel lager dan tijdens vorige pieken. België, Nederland en Duitsland zien de opnamecijfers dalen.

De meeste vakantielanden nemen net als Nederland afscheid van veel coronamaatregelen, maar de mondkapjes zijn niet volledig verdwenen. In Italië dienen bezoekers aan horeca binnen en in winkels een mondkapje te dragen, deze regel geldt in ieder geval tot en met 30 april. In Spanje, België, Frankrijk en diverse Duitse deelstaten moeten ov-reizigers en bezoekers van zorginstellingen een mondkapje dragen.