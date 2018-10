Nederlandse commando's hadden jarenlang training op onveilige schietbaan

Commando’s van Nederlandse antiterreureenheden hebben jarenlang onder ongezonde omstandigheden schiettraining gehad op een schietbaan waarvoor al in 2015 is gewaarschuwd door de arbodienst van Defensie. Dat meldt actualiteitenrubriek Nieuwsuur na inzage in een vertrouwelijk onderzoeksrapport van het ministerie van Defensie over de schietbaan, Het Markiezaat in Bergen op Zoom.