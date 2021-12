Nederlandse ‘camerafietser’ jaagt op Londense verkeersovertreders: ‘Mensen gaan netter rijden’

Een fietser uit Nederland jaagt Londense automobilisten die het niet zo nauw nemen met de regels de schrik op het lijf. Mike van Erp is een van de vrijwilligers die verkeersovertredingen vastleggen op video. ‘Onze camera’s geven fietsers de mogelijkheid het machtsevenwicht te herstellen.’

Traag fietst Mike van Erp in de schemer langs auto’s die stapvoets door het Londense Hyde Park rijden. Bij het passeren kijkt de 49-jarige fietser door de zijramen. Bij een grijze Ford Galaxy houdt hij stil. Na een paar seconden kijkt de bestuurder verschrikt naar buiten. Van Erp wijst op het mobieltje in hand van de bestuurder en dan naar de camera die hij als een mijnwerker om zijn hoofd heeft gebonden. De boodschap is duidelijk: op heterdaad betrapt. Een verkeersboete ligt in het verschiet.

‘Hij zat te appen’, zegt hij even later, ‘en dat is nu eenmaal tegen de verkeersregels.’ De Ford-bestuurder is niet het enige slachtoffer van CyclingMikey, een Nederlander die 23 jaar in Londen woont. Een paar minuten eerder filmde Van Erp een appende jongeman in een witte Volkswagen, en ook een vrouw in een blauwe Volvo kan post verwachten van de politie wegens appen achter het stuur. Tussendoor ‘bekeurde’ hij een witte Fiat die door rood licht de drukke Bayswater Road opreed.

Van Erp behoort tot een klein leger Londense ‘camera cyclists’, vrijwilligers die verkeersovertredingen van automobilisten vastleggen op video en vervolgens een speciaal aangifteformulier van de hoofdstedelijke politie invullen, compleet met bewijs in de vorm van camerabeelden. In 2019 kregen 23 duizend automobilisten langs deze weg een straf, een aantal dat in 2020 wegens de lockdown iets lager lag. Toen werd er vooral hard gereden, maar dat is lastiger te bewijzen met fietscamera’s.

Oud-topvoetballer

De in Zimbabwe geboren it-specialist begon in 2006 met filmen en is nu de bekendste ‘camerafietser’. Deze faam heeft te maken met zijn bekende ‘slachtoffers’. Twee jaar geleden betrapte hij regisseur Guy Ritchie – bekend van films als Sherlock Holmes, Aladdin en The Gentleman –, op appen tijdens het rijden. Het leidde ertoe dat de regisseur het zes maanden zonder rijbewijs moest stellen. En nu staat oud-topvoetballer Frank Lampard van Chelsea voor de rechter omdat Van Erp had vastgelegd dat hij tijdens het rijden in de ene hand een beker koffie en in de andere een telefoon vasthield.

Mike van Erp: ‘Die camera is met name voor mensen die door rood rijden.’ Beeld Carlotta Cardana

‘Ik ben slecht in gezichten, dus ik had hem niet herkend’, zegt Van Erp met een lach. Mogelijk wordt hij door de advocaat van Lampard, de bekende Nick Freeman (ook wel meester maas-in-het-net genoemd), opgeroepen als getuige in het proces. In het verleden heeft Van Erp meegemaakt dat een automobilist als winnaar de kantonrechtbank verliet. ‘Ik had een verkeerde datum bij het filmpje gezet. Het heeft me geleerd dat je bijzonder nauwkeurig te werk moet gaan.’

Het blijkt een tijdrovende onderneming. ‘Per geval ben ik zeker een kwartier kwijt met het formulier en het monteren van de video. De camera loopt continu, ik druk op een ‘highlight’-knopje wanneer er iets belangrijks gebeurt. Dat scheelt tijd tijdens het zoeken.’ Er zit niet alleen een camera op zijn voorhoofd, maar ook een bij de kettingkast van zijn Surly, een toerfiets van Amerikaanse makelij. ‘Die camera is met name voor mensen die door rood rijden.’ Voorop zijn fiets is een kleine mascotte gemonteerd, in de persoon van Grote Smurf, en in zijn jaszak zit een voorraad oplaadbare batterijen.

Dronken automobilist

Fietsend door Hyde Park vertelt Van Erp dat zijn vader door een dronken automobilist in Harare is doodgereden toen hij 19 jaar oud was. ‘Appen achter het stuur is zeker zo gevaarlijk, zo niet gevaarlijker’, aldus Van Erp. ‘Maar dat is niet het enige. Mijn dagelijks werk is het verzorgen van een jongen met het Downsyndroom, ik beschouw hem als mijn derde zoon. We wandelen vaak door de stad en het oversteken is voor hem soms heel gevaarlijk door onvoorzichtige automobilisten.’

Op de Londense wegen is er vaak spanning tussen fietsers en automobilisten. ‘Deze camera’s geven fietsers de mogelijkheid het machtsevenwicht te herstellen, om slecht rijgedrag aan de kaak te stellen. Wanneer ik in Nederland fiets, heb ik nooit de behoefte een camera aan te zetten. Sommige fietsers rijden ook slecht, maar de gevolgen daarvan zijn minder fataal.’

Londense fietsers staan bekend om hun assertiviteit en bereidheid op te komen voor hun rechten, ook omdat ze – in tegenstelling tot Nederlandse fietsers – geen wettelijke bescherming genieten bij ongelukken met automobilisten. ‘Van de politie hoorde ik dat mensen wat netter zijn gaan rijden dankzij mijn werk’, zegt Van Erp. In 2019 was deze kampioen onder de camerafietsers verantwoordelijk voor de aftrek van 893 strafpunten op rijbewijzen (wat uiteindelijk tot intrekking kan leiden), omgerekend 55 duizend euro aan boetes en zestien tijdelijke rijverboden.

Verklikker en bemoeial

Vanzelfsprekend veroorzaken zijn acties ongenoegen. Niet alleen krijgt hij het verwijt een verklikker en bemoeial te zijn, sommige automobilisten worden woedend wanneer Van Erp ze filmt of de weg verspert. Op Van Erp’s YouTube kanaal is te zien hoe een ziedende Mercedes-bestuurder langzaam maar zeker op hem inrijdt, het filmpje is door bijna vier miljoen mensen bekeken. Ook andere video’s van opmerkelijke incidenten op de Londense straten hebben honderdduizenden kijkers, dus het kanaal levert Van Erp neveninkomsten.

Inmiddels geniet Van Erp, naar eigen zeggen een nazaat van Michiel de Ruijter, enige bekendheid. ‘Ik zag je op Youtube’, roept een jongeman vanuit een geopend autoraam, wachtend voor een rood licht in Hyde Park. Kort daarop klinkt een scheldkannonade uit een zwarte Mercedes. Van Erp kijkt naar het kenteken. ‘Ah, een oude bekende. Die is onlangs beboet dankzij mij.’ Nu hij op straat wordt herkend, is Van Erp zich bewust van zijn voorbeeldfunctie. ‘Er zijn wat mensen die mij filmend willen betrappen op een overtreding. Terecht, want niemand is heilig.’

Welke regels hij stiekem schendt? ‘Soms fiets ik met losse handen’, bekent Van Erp, ‘Dat kun je een Nederlandse fietser niet afleren.’