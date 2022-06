‘Nederlandse burger zal op zijn spaarrekening niet direct iets voelen van de renteverhoging’

Christine Lagarde (midden) president van de ECB. Beeld AFP

Dag Daan, wat houdt deze renteverhoging van de ECB precies in?

‘Het gaat om de depositorente, de rente die banken moeten betalen om voor de duur van een nacht geld te lenen áán de ECB. Op dit moment is de depositorente negatief: als banken geld bij de ECB onderbrengen, worden ze daarvoor eigenlijk gestraft.

‘Het idee achter dat beleid was altijd dat banken daardoor liever hun geldoverschotten aan bedrijven en gezinnen zouden uitlenen, en ze dus doorzetten naar de reële economie. Zo wakkerde de ECB tien jaar lang de inflatie aan, omdat deze in die tijd te laag was.

‘Nu zitten we in het tegenovergestelde scenario, waarin de inflatie veel hoger is dan de doelstelling van de ECB, die 2 procent bedraagt. Door straks de rente te verhogen wil de ECB het duurder maken voor bedrijven en burgers om te lenen, wat de economie moet afkoelen.’

Is het voor banken dan na volgende maand weer lucratief om hun geld bij de ECB te stallen?

‘Nee, ook na de verhoging van volgende maand blijft de depositorente negatief, op min 0,25 procent. De ECB moedigt banken dus nog altijd aan om geld te lenen aan burgers en bedrijven – het tegenovergestelde van wat je eigenlijk wil bereiken. Pas na de verhoging in september komen we in de situatie terecht dat banken niet langer gestraft worden voor het stallen van hun geld bij de ECB. Het niveau waarop de rente niet langer de economie stimuleert – neutrale rente heet dat in jargon – ligt nog een stuk hoger.’

Merkt een burger op zijn spaarrekening iets van deze renteverhoging?

‘Nee, niet direct. Pas na september kan het zijn dat Nederlanders weer iets van rendement op hun spaarrekening krijgen. Maar vergeet niet dat het nog altijd veel te weinig zal zijn om het verlies aan koopkracht te compenseren dat door de inflatie ontstaat.’

Had de ECB de rente eerder moeten verhogen?

De ECB loopt achter op wat andere centrale banken doen. Dat is toe te schrijven aan wat – opnieuw excuses voor het jargon – forward guidance wordt genoemd, te vertalen als ‘het geven van beleidsindicaties’. De ECB wil een zo transparant en voorspelbaar mogelijk monetair beleid voeren. In normale tijden is dat te begrijpen: de ECB wil niet dat financiële markten schrikken. Maar toen de inflatie zo fors steeg door de onverwachte invasie van Rusland in Oekraïne, had de ECB eigenlijk sneller rechtsomkeert moeten moeten.’

Waarom gaat de ECB nu dan wel over tot een renteverhoging?

‘Binnen een centrale bank heb je altijd een richtingenstrijd tussen haviken en duiven. De haviken zeggen: inflatie moeten koste wat kost bestrijden. De duiven vinden vooral dat een centrale bank economische groei moet creëren. Toen ECB-president Christine Lagarde eind 2019 aantrad zei ze dat ze zelf havik noch duif was. Naar eigen zeggen was ze een wijze uil: ze wilde iedereen met elkaar verzoenen.

‘Jarenlang was de inflatie veel te laag en hadden de duiven het binnen de ECB voor het zeggen. Nu we in de positie gekomen zijn dat de inflatie structureel hoog is, zie je dat de haviken zich roeren. In die zin is het niet verrassend dat de ECB nu de rente gaat verhogen.’

Wanneer weten we of dit beleid gewerkt heeft?

‘Dat zal op termijn moeten blijken, maar dit soort beslissingen is wel altijd direct in de markt terug te zien. Donderdag liepen de rentes op Zuid-Europese staatspapier op, door onrust dat landen als Italië straks de hogere rente op hun schuldenbergen niet meer kunnen dragen.’

Tot slot, een belangrijk financieel Twitter-account stipte jouw optreden tijdens de persconferentie van donderdag aan. Een van je vragen werd een ‘klassieke Europese ingehouden sneer’ genoemd. Wat voor vraag stelde je?

‘De ECB heeft tien jaar lang in haar ramingen gezegd dat het beleid dat zij voerde binnen enkele jaren de inflatie naar ongeveer 2 procent zou brengen. Toch bleef de inflatie jarenlang onder dat niveau, ondanks alle maatregelen van de ECB. Mijn stoute vraag aan Lagarde was daarom: waarom hebben jullie nu vertrouwen dat het wél gaat lukken? Ervaringen uit het verleden geven niet de indruk dat de ECB een grote geloofwaardigheid heeft in het bereiken van haar inflatiedoelstelling. Ze gaf een lang en omstandig antwoord, maar heel duidelijk was dat niet.’

‘Klaas Knot, de president van De Nederlandsche Bank, stelde ik vorig jaar dezelfde vraag, en die was een stuk explicieter. Hij vond dat de ECB hierin wel enige bescheidenheid past. In het inflatieproces, zei hij, is er nu eenmaal veel meer dat we niet begrijpen dan dat we wel begrijpen. Misschien dat dit voor Lagarde gewoon geen optie is om te zeggen. Financiële markten willen gerustgesteld worden dat de centrale bank weet wat ze aan het doen is. Zelf twijfel zaaien helpt niet bij die beeldvorming.