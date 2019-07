Nederlandse broer en zus opgepakt voor organiseren mislukt festival: hoofdtribune niet af, terrein onveilig en acts zegden af

Het publiek stond toen al in groten getale voor de ingang van het festival in Lommel. Bij een laatste inspectieronde op het festivalterrein gaven de autoriteiten een negatief advies: de hoofdtribune was nog niet af, de medische post kon de veiligheid niet waarborgen en er waren niet voldoende nooduitgangen of beveiligers.

Kort daarna kwam er de boodschap van hoofdact A$AP Rocky dat hij niet zou optreden, omdat hij zich zorgen maakte over zijn eigen veiligheid en die van zijn fans.

‘Vestiville! Ik treed niet op’, schreef de rapper op Twitter. ‘Door zorgen over de infrastructuur en de veiligheid. De organisatoren hadden me gezegd dat ze het in orde zouden brengen, maar dat is niet gebeurd. Ik wil mijn fans de beste show ooit gegeven, maar door de problemen kan ik dat niet. Ik hou van jullie.’

Op het festival zou onder meer Cardi B. optreden. Een probleem: ze trad dit weekend ook op op de Bahama's. Beeld BELGA

Stekker eruit trekken

‘Ik kon niet anders dan de stekker eruit trekken’, zei burgemeester Bob Nijs is een verklaring. ‘We hebben er samen met de veiligheidsdiensten alles aan gedaan om de situatie recht te trekken, maar dat is niet gelukt. Ik begrijp de teleurstelling, maar ik wil morgen niet aan ouders moeten uitleggen waarom hun kind niet veilig thuis is gekomen.’

Maar op het moment dat dat bekend werd, stonden de bezoekers al voor de deur. Boze mensen gooiden met bekers, trokken aan de hekken en sommigen klommen op torens. Enkelen drongen het terrein binnen, tapten hun eigen biertjes, en dansten op het podium terwijl ze brandblussers leeg spoten. De oproerpolitie kwam met honden in actie om iedereen weer terug te dringen, en daarna droop het publiek af.

Iedereen wordt gek op vestville #Vestiville pic.twitter.com/JacrcBmnLS Koffiesaus

De ambitie van de organisatie was groot. ‘Over vijf jaar willen we het grootste urbanfestival van Europa zijn’, zei Jan Pluym, hoofd productie, begin dit jaar nog tegen de Vlaamse krant De Morgen. Vestiville zou dit weekeinde voor het eerst worden gehouden in Lommel en mikte op 125.000 bezoekers, uitgesmeerd over drie dagen. Die moesten afkomen op indrukwekkende namen: onder andere Cardi B, Future en Migos, drie van de grootste hiphopnamen van het moment, zouden op het podium staan.

Twijfels

In aanloop naar het festival ontstonden er al twijfels. Zulke grote artiesten treden zelden op een relatief klein festival dat nog geen enkele reputatie heeft opgebouwd. Meerdere artiesten bleken bovendien al geboekt te zijn op andere locaties. Zo zou Cardi B dit weekend op de Bahama’s optreden, maar zondag ook naar België afreizen voor een set van 35 minuten - wat bijzonder kort is voor een artiest die een festival afsluit.

Bovendien bleek de organisatie al eerder niet alle financiële afspraken na te komen. Tijdschrift Knack meldt dat een drankhandelaar en een securityploeg een streep door de samenwerking hadden gezet. Een dj zou vriendelijk hebben bedankt om op het festival te draaien, maar kreeg vervolgens een mail dat hij op de line-up stond.

Uiteindelijk kochten 35.000 mensen een kaartje (ongeveer 200 euro voor een weekeinde). Of het geld wordt terugbetaald, is niet duidelijk. ‘De organisatie consulteert haar officiële partners over een terugbetaling’, luidt de afgemeten verklaring. Een derde organisator van het festival, een Brit, is zondagavond weer vrijgelaten.