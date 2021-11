Nederlandse boostercampagne blijft ver achter bij andere EU-landen

Een boosterprik wordt gezet in Ierland, waar 15,7 procent van de bevolking al een derde prik heeft gekregen. Beeld REUTERS

Van alle EU-landen komt in Nederland de boostercampagne het traagst op gang. Inmiddels hebben zo’n 82 duizend zorgmedewerkers en ouderen een boosterprik gekregen bij de GGD. Hoeveel boosterprikken er zijn gezet per doelgroep is onduidelijk. Het RIVM werkt nog aan het koppelen van de systemen. Momenteel worden mensen van 80 jaar en ouder, mensen die in een zorginstelling wonen en zorgmedewerkers met patiëntencontact uitgenodigd voor de booster. De GGD’s gaven de afgelopen weken ook al 112 duizend mensen met een afweerstoornis een aanvullende dosis vaccin, waarmee nu in totaal 194 duizend boosters zijn toegediend. Dat is 1,1 procent van de bevolking.

In Hongarije, Malta en Oostenrijk worden juist veel derde prikken gezet, meer dan 20 procent kreeg al een booster. Hongarije en Malta waren begin dit jaar ook zeer voortvarend bij de initiële vaccinatiecampagne. Bulgarije, waar nog maar 26 procent van de bevolking een eerste prik kreeg, streeft Nederland nu ook voorbij. Daar kregen net iets meer inwoners (1,3 procent) een derde prik. Het beleid voor boosters verschilt per land. In Frankrijk zijn alle volwassenen opgeroepen een boostervaccinatie te halen; de derde prik wordt daar een voorwaarde voor de geldigheid van de coronapas. Vanaf dinsdag 1 december komen ook alle Italiaanse 18-plussers in aanmerking voor een extra prik.

Ondertussen gaat in Nederland de reguliere vaccinatiecampagne door. De vaccinatiegraad groeit nog maar nauwelijks. Op dit moment heeft 88,7 procent van de volwassenen minstens één dosis coronavaccin gekregen, 85,2 procent is volledig gevaccineerd. Vorige week was dit 88,5 en 84,9 procent.