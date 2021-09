Nederlandse bisschoppen gaan kerkgangers niet verplichten tot coronapas

De Sint-Jozefkathedraal in Groningen. Beeld anp

De invoering van het coronatoegangsbewijs verdeelt de laatste week de Nederlandse samenleving. In restaurants, cafés, bioscopen, theaters en bij evenementen moet vanaf 25 september iedereen ouder dan 12 jaar een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatieve testuitslag kunnen overleggen. Het kabinet wil met de maatregel een vaccinatieplicht voorkomen, in de ogen van anderen is het juist een verkapte vorm daarvan.

Kerken ontspringen als religieuze instellingen deze dans. Op basis van de Grondwet staat het iedereen vrij om ‘individueel of in gemeenschap met anderen’ zijn geloof te belijden. Alleen buiten bijvoorbeeld een kerk gaat de bescherming van de gezondheid voor. Daarom mogen kerken, net als moskeeën en tempels, zelf bepalen hoe welke coronaregels ze opvolgen.

De eis van een coronatoegangsbewijs ‘is niet van toepassing op kerkdiensten’, schrijft het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO), de belangenbehartiger van tientallen kerken, in zijn protocol over de nieuwe coronaregels. Het CIO adviseert wel om diensten zo in te richten dat bezoekers onderling ‘gepaste afstand’ kunnen houden.

Als voorwaarde om de afstandsregel los te laten stelt de Rooms-Katholieke Kerk wel dat de ventilatie op orde moet zijn. Daarnaast roept de Kerk haar aanhangers ‘nadrukkelijk’ op om zich te laten vaccineren.

Een onderscheid tussen mensen die daar wel of niet gehoor aan geven, gaat de bisschoppen te ver. ‘Wij willen dat niet eisen of afdwingen, maar wel zoals paus Franciscus een dringende oproep doen’, laten zij in een gezamenlijke verklaring weten. ‘De paus noemt vaccineren een daad van liefde: voor jezelf, voor onze families en vrienden en voor alle volkeren’.

Ook het bestuur van de Protestantse Kerk in Nederland, waarbij zo’n 1.500 gemeenten bij zijn aangesloten, vindt het coronatoegangsbewijs niet bij kerkelijke bijeenkomsten passen. ‘Als er een activiteit georganiseerd wordt met het karakter van een evenement (denk aan veel mensen die door elkaar heenlopen) is het werken met een coronatoegangsbewijs wel verplicht.’

Met het loslaten van de anderhalvemeterregel is de Protestantse Kerk voorzichtiger. Ze benadrukt dat de maatregel vooral van gedaante verandert: zijn dwingende karakter verdwijnt, maar als ‘dringend advies’ blijft hij bestaan. ‘Hoe een gemeente ‘gepast afstand houden’ invult, is afhankelijk van de indeling van het kerkgebouw.’ Zo kunnen kerkgemeenten overwegen om voor mensen die wel graag afstand houden een aparte plek in de zaal te reserveren.

In maart dit jaar negeerden zwaar gereformeerde kerkgangers op Urk en in Krimpen massaal de coronaregels. Terwijl de drukte op de intensive cares toenam, kwamen honderden gelovigen bijeen. Een maand later diende het kabinet een wetsvoorstel in om kerken en moskeeën in geval van een corona-uitbraak maximaal tien dagen gesloten te kunnen houden.