Nederlandse Big Mac is de duurste in eurozone, grote prijsverschillen voor een maaltijd binnen Nederland

De menu's bij een McDonald's-vestiging in Utrecht. Beeld ANP / Robin Utrecht

In Nederland betalen consumenten binnen de eurozone de hoogste prijs voor een Big Mac-menu bij McDonald’s. Een doorsneemenu met een grote hamburger, (een medium) portie friet en drinken kost in Nederland gemiddeld 13,30 euro, zo blijkt uit een inventarisatie van dataverzamelaar Globalproductprices.com. In Portugal kost dezelfde maaltijd gemiddeld nog 7 euro. Ook vakantielanden als Frankrijk, Italië, en Griekenland zijn aanzienlijk goedkoper. Alleen in Zwitserland liggen de prijzen, omgerekend naar euro’s, in Europa nog iets hoger.

Ook binnen Nederland bestaan er grote verschillen voor een Big Mac-menu. Aangezien McDonald’s een franchiseformule is, kunnen ondernemers zelf hun prijzen bepalen. In Hengelo en Enschede is een standaard maaltijd momenteel met 15,05 euro het duurste, zo blijkt uit een inventarisatie van de Volkskrant op basis van een online prijsopgave. In Rotterdam kan aan het Beursplein zo’n menu nog voor 9,75 euro worden besteld.

Binnen steden kunnen er ook flinke verschillen optreden. In Amsterdam betalen klanten aan de Munt 14,25, terwijl de prijs op het Osdorpplein bijvoorbeeld 12,75 euro bedraagt.

De prijzen van een Big Mac worden door het Britse zakenblad The Economist al sinds de jaren tachtig gebruikt om uit te rekenen of de wisselkoers van een land enigszins de economische kracht en prijzen van een land weerspiegelt. Aangezien Nederland tot de eurozone behoort, kijkt het zakenblad niet meer apart naar de Nederlandse prijzen. Op basis van de hoge Big Mac-prijzen valt af te leiden dat voor Nederland de euro eigenlijk te weinig waard is. De euro zelf is voor de hele eurozone juist redelijk hoog geprijsd, zo blijkt uit de uit de recent verschenen analyse van The Economist. De euro is eigenlijk te duur in vergelijking met de dollar en de Britse pond. Volgens het blad is de peso uit Uruguay het meest overgewaardeerd, terwijl de rupees uit zowel India als Indonesië eigenlijk te goedkoop zijn.