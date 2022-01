Nederlandse besmettingscijfers waren nog nooit zo hoog, maar ic-cijfers dalen vooralsnog snel

Een GGD-medewerker voert een coronatest uit bij een kind op de XL-vaccinatie locatie van de GGD in de Utrechtse Jaarbeurs. Beeld ANP

Deze week testte 1 op de 100 Nederlanders positief, zondag 32 duizend nieuwe meldingen

Deze week zijn in Nederland 1.021 besmettingen per 100 duizend inwoners gemeld, meer dan 1 op de 100 inwoners kreeg een positieve testuitslag. Op zondag meldde het RIVM 32.581 besmettingen. Alleen afgelopen vrijdag was het aantal meldingen hoger, maar toen waren er veel nameldingen door een storing eerder in de week bij de GGD. De dagcijfers kunnen sterk fluctueren, maar ook de weekcijfers laten een razendsnelle toename zien. De afgelopen week zijn gemiddeld 25.390 besmettingen per dag gemeld, een toename van 76 procent ten opzichte van de week daarvoor. In de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland is de bevestigde besmettingsgraad het hoogst, hier zijn deze week ruim 1.700 besmettingen per 100 duizend inwoners gemeld. In Limburg, waar in eerdere golven de besmettingscijfers erg hoog waren, worden momenteel de minste positieve testen gemeld.

Ruim eenderde van GGD-testen positief

De toename van het aantal meldingen komt niet doordat er meer getest wordt. Het aantal testen bij de GGD’s neemt toe deze week, van 48 naar 72 duizend per dag, maar het aantal meldingen stijgt sneller. Van de uitgevoerde testen blijkt een groot deel positief, bijna 35 procent. Dit kan betekenen dat veel besmettingen onopgemerkt blijven, en ook dat veel bezoekers van de teststraat daar zijn om een positieve zelftest te bevestigen.

Steeds minder nieuwe coronapatiënten op intensive care in Nederland

Het aantal ic-opnamen is met gemiddeld 17 coronapatiënten per dag, 28 procent minder dan vorige week, op het laagste niveau sinds eind oktober. Op de verpleegafdelingen daalden de opnamecijfers minder snel, met 14 procent op weekbasis naar 126 opnamen per dag. Vooral de laatste dagen lijkt de daling te stokken. Mogelijk komt dit doordat de omikronvariant tot minder ernstige symptomen leidt, waardoor relatief minder patiënten op de ic terecht komen. Het Argosconsortium, een samenwerkingsverband van de Amsterdamse GGD en het Amsterdam UMC, berichtte dat patiënten met omikron die zich melden bij de Eerste Hulp minder vaak in het ziekenhuis worden opgenomen dan patiënten met een andere variant. De onderzoekers noemen de resultaten bemoedigend maar waarschuwen wel dat slechts sprake is van een klein onderzoek onder 34 patiënten, en dat omikron nu nog vooral rondgaat bij jongeren.