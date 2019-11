Nederlandse atlete Madiea G. in Duitsland veroordeeld tot forse gevangenisstraf voor drugssmokkel

Madiea G., met haar rug op de foto, bij een foute wissel tijdens de 4x400 meter estafette op het WK atletiek in het Olympisch Stadion in Londen in 2017. Beeld ANP

Haar Duits is niet goed. Maar Madiea G. zal niet snel vergeten wat ‘achteinhalb’, betekent. Gisteren slaakte de 400 meter loopster een diepe zucht toen ze werd veroordeeld tot een celstraf van 8,5 jaar cel voor drugssmokkel. Dat is een jaar meer dan de eis van de officier van justitie, die eerder op de dag tot 7,5 jaar was gekomen. Terwijl een tolk de atlete vertelde voor welke strafbare feiten ze de gevangenis in moet, begroef Madiea haar gezicht in haar handen en liet ze haar tranen de vrije loop. De forse celstraf drong toen pas echt tot haar door.

De 27-jarige atlete lijkt zichzelf geen gunst te hebben verleend met de verklaring waar ze gisteren in de rechtbank in het Duitse Kleef voor het eerst mee kwam. G. verklaarde via haar advocaat Norman Werner dat ze niet heeft geweten dat er tientallen kilo’s drugs in haar auto zat toen ze iets na de Duitse grens werd aangehouden op 18 juni.

Doping

Haar advocaat vertelde namens haar dat ze in een café in Amsterdam met iemand had afgesproken die haar doping had gegeven. Ze zou ermee naar Duitsland zijn gegaan om het daar te gebruiken met andere atleten, toegediend door een Duitse arts. G. was in voorbereiding op de WK atletiek in Doha en zegt in die tijd in een vormdip te hebben gezeten. Vandaar de greep naar doping. Ze heeft niets gezegd over of ze eerder doping heeft gebruikt. Ook niets over of dat er andere Nederlandse atleten van de lading die ze opgepikt zou hebben, wat dus geen doping bleek, gebruik wilden maken. Meer wil ze niet zeggen over de zaak, omdat ze zich volgens haar advocaat bedreigd voelt. Ze vreest voor de veiligheid van haar ex en de twee kinderen van haar ex. De relatie heeft het niet overleefd.

De rechter gelooft niets van het dopingverhaal. De gigantische hoeveelheid drugs speelde daar een rol in. De officier van justitie zei dat zo’n grote hoeveelheid doorgaans niet aan een onervaren koerier wordt meegegeven. Toen de rechter het vonnis uitsprak zei hij dat er in Duitsland streng op doping wordt gecontroleerd en dat hij haar verklaring ook om die reden niet gelooft.

Madiea G. werd aangehouden nadat ze door de mand viel tijdens een routinecontrole op wapens en drugs langs de weg. Haar witte leaseauto Toyota Yaris, die ze via haar A-status van sportkoepel NOC-NSF kreeg, zat niet vol met doping maar met tientallen kilo’s drugs, waaronder XTC en crystal meth ter waarde van 2 miljoen euro. Er zat ook 3 kilo ketamine in de auto en 12.000 euro cash.

Uitgestalde drugs bij de douane van Schiphol. Beeld Marcel van den Bergh

Er werden vijf getuigen opgeroepen, waaronder vier medewerkers van het douanepersoneel. Zij verklaarden dat de atlete zei dat er sportkleding in de dozen in haar auto zaten. G. kwam volgens de getuigen nerveus over tijdens de controle waarbij de drugs gevonden werd.

Haar advocaat vindt het vreemd dat juist de auto van zijn cliënt eruit werd gepikt bij de controle. Hij denkt dat er misschien sprake van opzet was omdat het volgens hem om een onopvallende auto gaat.

Straf

De atlete gaat haar zaak aanvechten in de hoop tot een lagere straf te komen. G. reageerde zeer emotioneel op de forse straf. In de ochtend was ze nog ontspannen en lachte ze af en toe met haar tolk, die alles moest vertalen vanuit het Duits. Ze bedankte de agent die haar handboeien af en om deed. Ze zocht weinig contact met familie op de tribune tijdens de zitting maar kreeg na de uitspraak even de tijd om kort met haar familie te zijn.

In Duitsland wordt drugssmokkel doorgaans zwaarder bestraft dan in Nederland. Als G. de helft van haar straf erop heeft zitten kan ze een aanvraag indienen om de rest in Nederland uit te zitten.

Haar atletiekcarrière is nu voorbij. De 27-jarige atlete, die in 2016 voor Nederland naar de Spelen van Rio ging op de estafette van de 4x400 meter, heeft tegen de tijd dat ze vrij komt jaren niet fatsoenlijk kunnen trainen. Het dopingverhaal maakt het er nog moeilijker op.

Atletiekbond

De Nederlandse atletiekunie is verbijsterd over de verklaring van de advocaat. De zaak is overgedragen aan de Nederlandse dopingautoriteit om te kijken in welke mate de dopingwetgeving is overtreden. Herman Ram, voorzitter van de dopingautoriteit, probeert via zijn Duitse collega’s meer informatie te krijgen.

Ad Roskam, de technisch directeur van de atletiekunie, noemt de zaak rondom de atlete ‘heel heftig voor haar trainingspartners en iedereen die haar kent’. Volgens Roskam wordt de hele sport hierop aangesproken. Gisteren werd ook bekend dat er extra onderzoek komt naar alle atleten die onder de geschorste atletiekcoach Alberto Salazar hebben getraind. Daar valt ook Sifan Hassan onder.