Nederlandse aluminiumfabriek Aldel bankroet, slachtoffer van de hoge energieprijzen

Een oven in aluminiumfabriek Aldel in Delfzijl heeft net een onderhoudsbeurt gehad. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

De zware industrie wordt als energiegrootverbruiker hard geraakt door de hoge energieprijzen. Mede hierdoor waren de afzetprijzen van de Nederlandse industrie – voor goederen als staal, machineonderdelen en kunstmest – afgelopen augustus een kwart hoger dan een jaar eerder, aldus het CBS. Aldel moest de productie zelfs helemaal staken en is daarom bankroet.

Eric Wildschut, financieel directeur van het bedrijf, is gefrustreerd over het gebrek aan overheidssteun aan de industrie. ‘De afhankelijkheid van andere landen neemt toe als Nederlandse industrie verdwijnt, de CO2-voetafdruk van Nederlands aluminium is lager dan die uit het buitenland en de werkgelegenheid in het noorden wordt geraakt.’

Nu de gasprijzen dalen, zou de productie weer rendabel kunnen worden maar volgens Wildschut was het simpelweg te laat om een bankroet af te wenden. Zonder overheidssteun zullen er de komende tijd meer faillissementen in de industrie volgen, vreest hij.

Het bedrijf vroeg deze week al uitstel van betaling aan. Een zoektocht naar een overnamepartij leverde niets op. Wildschut heeft goede hoop dat er toch een overname zal plaatsvinden nu het bedrijf failliet is verklaard, waardoor een geïnteresseerde partij het vrijwel vrij van schulden kan overnemen. Vanwege het faillissement is zo’n tweehonderd medewerkers ontslag aangezegd.

Vorig jaar verloren al meer dan honderd mensen hun baan bij het bedrijf, toen het zich door de hoge stroomprijzen gedwongen zag de elektrolysehal uit te zetten. Hier wordt vloeibaar aluminium geproduceerd. De gieterij, waar het aluminium in vormen wordt gegoten, kon nog een tijd blijven draaien door grondstoffen uit China te halen, maar afgelopen september ging ook die dicht vanwege de hoge gasprijzen.

Het is overigens niet voor het eerst dat de aluminiumfabriek uit Delfzijl failliet is verklaard. Dat gebeurde al eens in 2013, als gevolg van lage aluminiumprijzen, en in 2017, als gevolg van technische gebreken doordat er niet in nieuwe ovens was geïnvesteerd. Beide keren maakte het bedrijf een doorstart.