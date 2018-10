Nederlandse agenten werken samen met Sint-Maartense collega's na orkaan Irma: ‘Je laat je collega’s niet barsten’

Nederlandse agente aan het werk op Sint-Maarten Beeld RV

Voor wie het nog niet wist: het komt goed, het komt allemaal goed. Dat althans lijkt de boodschap die Carl John, de politiechef op Sint-Maarten, mee wenst te geven aan zijn Nederlandse collega Erik Akerboom. John toont een filmpje over alle ellende die orkaan Irma aanrichtte. Daaronder klinkt muziek van Bob Marley.

‘Every little thing is gonna be alright.’ In combinatie met beelden van woeste winden, en daken die van huizen zijn geblazen vergt de tekst enig flexibel denken. ‘De situatie is nog steeds heftig,’ geeft Carl John toe. Maar we werken samen aan de wederopbouw. En daar zijn we heel dankbaar voor.’

Voor Akerboom (57), de baas van de politie in Nederland, is het vanzelfsprekend dat hij een aantal van zijn mensen beschikbaar heeft gesteld. Eerst, kort nadat Irma in september vorig jaar over het autonome Caribische eiland in het Nederlands koninkrijk was geraasd, zo’n vijftig mannen en vrouwen. Nu nog dertig. ‘Hier kun je geen nee tegen zeggen’, laat hij tijdens zijn tweedaags bezoek weten. ‘Je laat je collega’s niet barsten.’

Enorme problemen

Met Akerboom is ook Frank Paauw meegekomen, de politiechef Rotterdam en de eerst verantwoordelijke voor de samenwerking met de Caribische eilanden. Hij bezoekt het gebied vaker en weet dat de politie op Sint-Maarten ook zonder Irma met enorme problemen te maken heeft. Met drugs- en mensensmokkel, illegale wapenhandel en zeer gewelddadige criminaliteit. En dat alles op een eiland met, aan de Nederlandse kant, in totaal slechts zo’n 70 duizend legale en illegale inwoners.

Een klein eiland. Voor de deur van het hoofdbureau van politie in Philipsburg wordt dat al duidelijk. Een Sint-Maartense agent die staat uit te kijken naar de komst van Akerboom en zijn gevolg, ‘bokst’ groetend met een arrestant die een nachtje in de cel zijn roes heeft uitgeslapen.

‘En nu wil ik je hier even niet meer zien’, zegt de agent. Boks. De tamelijk tandeloze dronkaard probeert het nog eens uit te leggen. ‘Ik was wel dronken, maar mijn vrouw sloeg mij. En toen ik dus maar naar mijn vriendin ging, wilde die me niet binnenlaten en belde ze de politie!’ Boks. ‘Ach man’, zegt de agent, ‘jij hebt ook veel te veel vrouwen.’ Boks.

De kans dat een politieman of -vrouw op het eiland iemand arresteert die hij persoonlijk kent, wordt op 60 procent geschat. Iedereen kent iedereen. Voor de Nederlandse agenten die met de korpsleden samenwerken (zie inzet) is dat een van de vele nieuwe ervaringen die het werken op Sint-Maarten met zich meebrengen. Maar wederzijds is het enthousiasme over het nieuwe teamwork behoorlijk groot.

Hoofdinspecteur Bert Vermariën is de huidige leider van het detachement Nederlandse agenten. Samen met zijn collega Benjamin Gout is hij ook verantwoordelijk voor de opleiding van nieuwe lokale mensen. Vermariën is de diep-fatsoenlijke diender die ‘dankbaar’ is dat hij ‘dit mag doen’; Gout is zijn veel cynischere mede- en tegenspeler.

Leren improviseren

Wat kunnen ze van elkaar leren? Dat is de vraag die steeds weer opduikt. Samengevat komt het hier op neer. De Nederlanders brengen kennis en structuur in de organisatie, de Sint-Maartenaren leren hen wat veerkracht en improviseren betekent. En niemand die erg in de war lijkt te raken van het samenbrengen van twee soms zo verschillende culturen. ‘Diversiteit is onze identiteit’, zegt Vermariën. Het is een uitspraak die politiebaas Akerboom zo maar boven zijn bureau zou hebben kunnen hangen.

Met de versterking die Nederland stuurde (in eerste instantie ook geholpen door de autonome landen Curaçao en Aruba) is, zoals Paauw zegt, ook voorkomen dat ‘een tweede crisis achter de crisis’ ontstond. De verwoestingen door Irma waren al erg genoeg. Maar daarna was het zaak de economie van het land snel weer op haar eerste nieuwe benen te krijgen. Om daarmee meteen te voorkomen dat de sociale chaos de wetshandhavers voor onmogelijke problemen zou stellen.

En dat is al met al redelijk gelukt, stelt Erik Akerboom vast. ‘Jullie zijn hier voorlopig nog niet weg’, houdt hij de Nederlandse agenten voor. Over een à twee jaar waarschijnlijk wel. Maar geen nood. Het komt allemaal goed.