Nederlandse 5G-achterstand groeit door problemen met satellietschotels in Friesland

Opbouw van een noodzendmast nadat de vaste zendmast door tegenstanders van 5G in brand was gestoken. Beeld ANP

In Nederland is er al 5G-internet beschikbaar, maar dat maakt alleen gebruik maken van relatief lage radiofrequenties. Bij draadloos internet geldt: hoe hoger de frequentie van de radiogolven, hoe meer informatie er in kan worden gestopt, dus hoe sneller het internet. De snelheid kan pas écht flink omhoog met de 3,5 gigahertzband. Alleen houden satellietschotels in Friesland een deel van deze frequentieband bezet.

Het gaat om schotels van satellietbedrijf Inmarsat in het Friese Burum, die op grote delen van de wereld noodcommunicatie op zee en in de lucht mogelijk maken. Het bedrijf is verplicht dat met een betrouwbaarheid van 99,9 procent te doen.

5G en deze noodsignalen zouden elkaar storen, waardoor ze niet tegelijkertijd van de frequentieband gebruik kunnen maken. Inmarsat verwacht zijn schotels naar Griekenland te kunnen verhuizen, maar denkt hier een paar jaar voor nodig te hebben.

Essentieel

Nederland loopt hierdoor achter op andere Europese landen met de introductie van 5G. Het demissionaire kabinet wijst op zijn Europese verplichting om de 3,5 gigahertzband zo snel mogelijk beschikbaar te stellen voor 5G, en acht het het gebruik van de frequentie essentieel voor bedrijven en consumenten.

De zaak wordt nu uitgevochten in de rechtszaal. In juni bepaalde de Rotterdamse voorzieningenrechter dat internationale afspraken over het Friese grondstation zwaarder wegen dan de wensen van het kabinet, waardoor Inmarsat niet per september van de radiofrequentie mag worden geschopt, zoals het ministerie van Economische Zaken van plan was. De uiteindelijke uitspraak volgt nog.

De rechter was kritisch over de werkwijze van het ministerie: dat had al veel eerder moeten bedenken hoe de belangrijke satellietcommunicatie kon worden veiliggesteld. De kans is groot dat de huidige plannen in de rechtbank geen stand houden als er geen afspraken met Inmarsat worden gemaakt, aldus de voorzieningenrechter.

De oplossing van het demissionaire kabinet is een externe adviescommissie met drie deskundigen op het gebied van draadloze communicatie en bestuursrecht. Op basis van hun advies wil het ministerie van Economische Zaken de plannen aanpassen, om rekening te houden met alle belangen.

Overigens is het mogelijk om van een nóg snellere frequentieband gebruik te maken: die van 26 gigahertz. Het nadeel hiervan is het beperkte bereik van de antennes. Wanneer deze zal worden geveild, is nog niet bekend.

