Nederlands taal- en rekenniveau onder jongeren ‘stemt somber’, Onderwijsraad gebiedt focus in scholing

Open dag op een middelbare school in Soest. Beeld Hollandse Hoogte / Sabine Joosten

Dat schrijft voorzitter Edith Hooge van de Onderwijsraad in het rapport Taal en rekenen in het vizier, dat donderdag verscheen. De informatie over het niveau van taal en rekenen is volgens het adviesorgaan ‘ongelijksoortig’, zeker na het basisonderwijs. De cijfers die wel beschikbaar zijn, onder meer in internationaal vergelijkende studies en landelijke peilingen door de Onderwijsinspectie, laten al jaren geen positieve ontwikkeling zien.

De Tweede Kamer vroeg daarom vorig jaar om het nu gepubliceerde advies. Een goede beheersing van taal en rekenen is essentieel om andere vakken te kunnen leren en een voorwaarde voor deelname aan de samenleving: om een brief van de overheid te snappen of de dienstregeling op het perron te kunnen lezen.

‘Ervoor zorgen dat leerlingen voldoende geletterd en gecijferd zijn, is dan ook een heel belangrijke opdracht van het onderwijs.’ De gegevens die daarover beschikbaar zijn, ‘stemmen somber’, aldus de raad. Onder 15-jarigen haalt 24 procent niet het minimale niveau bij lezen en 16 procent niet bij wiskunde.

Vier aanbevelingen

De Onderwijsraad doet in het rapport vier aanbevelingen. De overheid moet duidelijke doelen voor taal en rekenen formuleren, en het onderwijs moet stelselmatig peilen of die doelen ook gehaald worden. In de aanstaande curriculumherziening moeten taal en rekenen ‘een doorlopende leerlijn hebben met een helder te behalen beheersingsniveau’.

Ten tweede moet het belang van taal en rekenen ook in andere vakken verankerd zijn. Taal en rekenen zijn een verantwoordelijkheid van het hele school- en opleidingsteam. ‘De schoolcultuur moet doordesemd zijn van die gedeelde verantwoordelijkheid’, schrijft de raad. Gebruik in bijvoorbeeld een vak als aardrijkskunde ook ‘rijke’ teksten die ‘diep’ lezen vereisen, zegt de raad, en niet alleen stof die in bullets wordt aangeboden.

In de derde plaats moeten afstudeerders van lerarenopleidingen voldoende vakbekwaam zijn om goed taal- en rekenonderwijs te geven. De Onderwijsraad bepleit daarom een verplichte centrale eindtoets voor taal en rekenen op pabo’s en tweedegraads lerarenopleidingen Nederlands en wiskunde. Docenten op pabo’s zien nu te vaak leraren het onderwijs instromen die op deze punten nog niet voldoende gekwalificeerd zijn.

Tot slot wordt een investering geadviseerd in voortdurende professionalisering van de leraren die taal en rekenen doceren. Zij moeten ook nieuwe wetenschappelijke inzichten in hun onderwijspraktijk kunnen toepassen. Daarvoor is versterking van de ‘kennisinfrastructuur’ noodzakelijk.

Andere factoren

Er zijn volgens de Onderwijsraad ook factoren buiten het onderwijs die de beheersing van taal en rekenen beïnvloeden. De digitalisering leidt ertoe dat jongeren per dag vijf tot zeven uur achter een scherm doorbrengen. Dat kan leiden tot concentratieverlies en daarmee een negatieve invloed hebben op school- en werkprestaties. De coronacrisis heeft al bestaande verschillen tussen groepen leerlingen vergroot. Ook het aanhoudende lerarentekort gaat ten koste van de prestaties van jongeren.

Kamerleden zeiden donderdag, na een toelichting door de Onderwijsraad op het rapport, ervan te zijn doordrongen dat burgerschapsvorming en digitale vaardigheden weliswaar belangrijke vakken in het curriculum zijn, maar dat taal (lezen en schrijven) en rekenen (wiskunde) de essentiële basisvaardigheden zijn. ‘Na vandaag is daarover geen enkele twijfel meer’, aldus D66-Kamerlid Paul van Meenen.