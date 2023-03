Nederlands succesvolste rockband van de laatste vijftien jaar: Kensington

De inmiddels vertrokken zanger Eloi Youssef tijdens de uitreiking van de Edison Pop 2020-prijzen in de Westergasfabriek in Amsterdam. Beeld Brunopress

Of Kensington, Nederlands succesvolste rockband van de laatste vijftien jaar, nog bestaat? Eind december zei gitarist en zanger Casper Starreveld (36) in Top 2000 à go-go dat de groep van plan is een opvolger te zoeken voor de afgezwaaide Eloi Youssef (35), leadzanger en gitarist van de groep.

Zeker is nog niets. Zelfs als de Utrechtse rockband inderdaad doorgaat, was de reeks van zes uitverkochte concerten in de Amsterdamse Ziggo Dome in september 2022 een afscheid: van Youssef, vertrokken wegens een ‘verschil in toekomstvisie’. En van de succesbezetting.

Daar past een oeuvreprijs bij. Die kreeg Kensington maandagavond in het Afas Theater in Leusden tijdens Edison Pop 2023, het prijzengala van de Nederlandse muziekindustrie.

‘IJzersterk, opvallend oeuvre’

‘De jury stelt vast dat Kensington een ijzersterk, opvallend oeuvre heeft opgebouwd, dat binnen de Nederlandse pop- en rockgeschiedenis op bijzondere hoogte staat’, aldus het juryrapport, dat Kensington prijst voor het ‘doorzettingsvermogen’ en de manier waarop het ‘zichzelf steeds uitdaagde door open te staan voor nieuwe stijlen, invloeden en ideeën en door telkens de lat hoger te leggen.’

Ambitie was inderdaad de kerosine die de straalmotoren van Kensington zo krachtig maakte, maar wie met ze praatte, bleef toch altijd ook het indierockbandje zien dat Kensington in de kern was: goeie gasten, uit degelijk hout gesneden. Altijd primair muzikant gebleven, nooit naar BN’erstatus gehengeld.

Wie ‘groot’ wordt, krijgt tegenstanders. Kensington had ze, zoals Kane ze had en Bløf ze heeft. De kritiek: te veel ‘armzwaainummers’, te veel liedjes met euforische ‘whoohooo’-melodieën. Daar zat iets in. Kensington schuwde het grote gebaar niet, was niet vies van exaltatie. In gesprek met de Volkskrant stak Youssef er in 2014 zélf maar de draak mee: ‘Ons Lion King-geluid.’

Starreveld: ‘Het past bij ons, bij onze ambitie én bij onze smaak.’

Later volgden een elektronische samenwerking met Armin van Buuren en soberder rocksongs met persoonlijke lyriek. In de regel droeg Starreveld de ‘poppy’ melodieën aan en Youssef de ‘droevige’.

Begonnen in 2005

Kensington ontsproot in 2005 aan de Zeister schoolband Quad. Youssef, Starreveld en bassist Jan Haker stonden aan de wieg, samen met drummer Lucas Lenselink, die eind 2007 vertrok omdat zijn persoonlijke ambitie te ver achterbleef bij die van de rest.

Niles Vandenberg volgde hem in 2008 op, waarmee de succesbezetting compleet was, maar hóe succesvol Kensington in de jaren na debuutalbum Borders (2010) zou worden, viel niet te voorzien.

De Top 40 geeft daar geen goede indicatie van: van de veertien noteringen haalden alleen War (2014) en Uncharted (2019) de toptien.

De albumlijst vertelt al meer: na ‘goud’ en een zesde plaats voor tweede album Vultures (2012) volgden drie albums die nummer één werden: Rivals (2014), Control (2016) en Time (2019), alle drie meervoudig ‘platina’.

Niettemin: veruit de beste indicator van Kensingtons populariteit, hun bijzonderste prestatie, is de kaartverkoop voor concerten.

Casper Starreveld beschreef Kensingtons gestage opmars in het livecircuit in 2014 in de Volkskrant aan de hand van Utrechtse zalen: ‘ACU, Ekko, De Helling, een voorprogramma in Tivoli Oudegracht, een eigen Tivoli-show en daarna de Ronda-zaal van TivoliVredenburg’. Oftewel: steeds een stapje groter.

Ze speelden op Noorderslag (2013), Pinkpop (2013) en Lowlands (2014), mochten even snuffelen aan Amerika en hadden een publiek in de Duitstalige landen van Europa, maar dat Kensington legendarisch mag heten, komt toch vooral door hun unieke status van ‘huisband’ van de Amsterdamse Ziggo Dome.

Vanaf hun eerste concert in die zaal op 25 november 2015 verkochten ze de Ziggo Dome negentien keer op eigen kracht uit, verspreid over zes series: ruim 300 duizend verkochte kaartjes voor één zaal. Dat ze ook de naastgelegen Afas Live (2014) en Johan Cruijff Arena (2018) vulden, laten we dan nog buiten beschouwing, net als het feit dat ze als speciale gasten van Armin van Buuren en tijdens het evenement Live38 XXL (van Radio 538) nóg vier keer in een volle Ziggo Dome stonden. Een record.

‘In 2013 opende whiskymerk Jack Daniel’s de JD Bar in de Ziggo Dome’, herinnert Ziggo Dome-directeur Danny Damman zich. ‘Ze wisten zelf wel een leuk bandje voor die opening. Dat was Kensington: hun eerste keer Ziggo Dome, al was het dan in een klein hoekje ervan. Hun potentie was me direct duidelijk. De volgende dag zocht ik ze op op sociale media. Ik zag een foto van Casper Starreveld, op zo’n stepje in die grote, lege zaal. ‘Ooit staan wij in een volle Ziggo Dome’, stond erbij.

‘De eerste keer, in 2015, ging er technisch veel mis. Eloi Youssef was verkouden. De zaal reageerde voor geen meter. Ik heb toen met eigen ogen gezien hoe ze zich daar overheen knokten. Dat hebben ze sindsdien elke keer gedaan: de verbeten koppen die ik de eerste keer zag, zag ik bij de negentiende keer nog steeds. Dát is voor mij Kensington.’

Less is more

Na de visueel spectaculaire concertreeks van 2017 besloot de band dat ‘less is more’ het devies moest zijn. Starreveld in de Volkskrant, in 2019: ‘Een band als Muse zoekt steeds weer de overtreffende trap: laserbrillen, rondvliegende drones. Dat past niet bij ons.’

Na de Johan Cruijff Arena (2018) kon het niet groter meer – en dus koos Kensington voor relatieve soberheid. Durven vertrouwen op de kracht van de songs. Het paste ook bij het meer introspectieve Time, zoals ook een akoestisch livealbum (Unplugged, 2021) erbij paste.

En weer moest een deel van de ‘haters’ erkennen: die van Kensington, die zijn oké.