Nederlands succes op door corona geteisterd ‘Wimbledon van het badminton’ in Birmingham

Badmintonner Mark Caljouw vrijdag in actie tijdens zijn kwartfinale op de All England Open, een prestigieus badmintontoernooi in Birmingham. In een door de coronapandemie uitgedund deelnemersveld bereikte hij de halve finale. Beeld AFP

De All England Open wordt vaak gezien als het ‘Wimbledon van het badminton’. Het is het oudste badmintontoernooi ter wereld: de eerste editie vond plaats in 1899. In de badmintonwereld geniet het na de Olympische Spelen en de wereldkampioenschappen de hoogste status.

De halve finaleplaatsen van herenenkelspeler Mark Caljouw (26) en het damesdubbel Selena Piek (29) en Cheryl Seinen (25) springen dan ook in het oog. De laatste keer dat een Nederlander in Birmingham zo ver kwam, was in 2006. In dat jaar was de halve finale het eindstation voor Mia Audina, de enige Nederlander die ooit een Olympische medaille won. Dubbelspelen staan in het badminton even hoog aangeschreven als enkelspelen.

Vorig jaar was de All England het laatste grote internationale toernooi voordat de speelkalender vanwege de coronapandemie werd leeg geveegd. Nu is het een van de eerste die weer doorgaat, zij het zonder publiek.

Toch is het coronavirus dominanter aanwezig dan de Engelse organisatie gehoopt had. De badmintongrootmachten China, Zuid-Korea en Taiwan laten dit toernooi aan zich voorbijgaan. Andere topspelers missen duidelijk wedstrijdritme. Zo ging in het herenenkelspel de Japanse wereldkampioen Kento Momota al in de kwartfinale onderuit.

Coronarel

Woensdag kwam daar nog een heuse ‘coronarel’ bovenop. De voltallige selectie van topland Indonesië – met onder andere de nummers een op de plaatsingslijst in het heren- en gemengd dubbel – moest het toernooi verlaten, omdat een passagier op hun vlucht naar Engeland positief getest had op het coronavirus. Sommige Indonesiërs hadden op dat moment al een eerste rondepartij achter de rug.

Dat besluit viel bij het Zuidoost-Aziatische land niet in goede aarde. Minister Zainudin Amali van Sport zette openlijk vraagtekens bij de eerlijkheid van de uitsluiting. Een speler uit een ander land, die op dezelfde vlucht zat, zou nog doodgewoon aan het toernooi deelnemen. ‘Als we zwijgen terwijl we denken dat er aanwijzingen zijn voor oneerlijkheid en onrechtvaardigheid’, zei Amali, ‘dan worden we gezien als zwak.’ Een paar uur later werd ook een Turkse speler uit het schema gehaald.

De Indonesische ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk heeft gezegd dat het land toekomstige All Englands kan boycotten als de mondiale badmintonbond (BWF) de gezondheidsprotocollen niet verbetert.

Om de boel enigszins te sussen, verklaarde de BWF donderdag dat het weinig invloed had op de uitsluiting. ‘Deze actie is in overeenstemming met de coronaprotocollen en -vereisten van de Britse regering en staat los van alle richtlijnen die zijn opgesteld door BWF en de Engelse badmintondbond.’

Indonesië heeft inmiddels verzocht om de op het toernooi verdiende rankingpunten niet mee te laten tellen voor de wereldranglijst. Half juni bepaalt die ranglijst welke spelers naar de Olympische Spelen in Tokio mogen.

Prestatie

Voor de Nederlandse deelnemers aan de All England pakte de Indonesische uitsluiting niet verkeerd uit. Plotseling hoefden Piek en Seinen donderdag in de tweede ronde niet in actie te komen tegen een sterk Indonesisch koppel. Caljouw trof in de kwartfinale een beduidend mindere tegenstander.

Desalniettemin vindt de Nederlandse bondscoach Ruud Bosch (35) de halve finaleplaatsen een prestatie. ‘Wij, maar ook anderen, hebben nu enigszins geluk. In het damesdubbel bijvoorbeeld zijn China, Zuid-Korea, Indonesië en Japan wel de toplanden. Wij zijn op dit moment the best of the rest. Een kwartfinale had altijd wel gekund. Maar dit cadeautje hebben we toch echt zelf uitgepakt.’

Op de Indonesische uitsluiting wil Bosch niet te diep ingaan. ‘Daarvoor ligt het aan te veel kanten te gevoelig. Het is onwijs vervelend, voor wie dan ook. Maar wij kunnen er verder niks aan doen. Wij zijn hier om een goed resultaat neer te zetten, dus gaan we door met het toernooi.’

Wel vindt Bosch dat de toernooiorganisatie geschutterd heeft met haar coronabeleid. Op de eerste toernooidag werden wedstrijden uren uitgesteld omdat alle spelers opnieuw getest moesten worden. ‘Er zouden acht positieve gevallen zijn geweest. Meerdere landenteams moesten in quarantaine. De overheid heeft toen gezegd: laten we voor de zekerheid iedereen testen. Opvallend genoeg kwam daaruit naar voren dat niemand positief was.’

Spannend

In de race om kwalificatie voor de Olympische Spelen zijn de wereldranglijstpunten die deze halve finaleplaatsen voor Nederland opleveren in elk geval mooi meegenomen - als het verzoek van Indonesië wordt afgewezen tenminste. Caljouw heeft zich al zo goed als zeker geplaatst. Voor Piek en Seinen blijft het nog even spannend. Bosch: ‘Ze staan op dit moment op de laatste plaats die toegang geeft tot de Spelen. Half juni weten we het zeker.’

Van de drie heeft alleen Piek Olympische ervaring. Zij deed in 2016 in Rio de Janeiro mee in het damesdubbel – met een andere partner – en het gemengd dubbel.

In Birmingham zijn Piek en Seinen nu klaar. Zaterdagochtend verloren ze van de Japanse nummers een van de wereld. Caljouw komt aan het eind van de middag of begin van de avond in actie.