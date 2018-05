Nederlands ontwikkelingsgeld voortaan naar instabiele regio’s nabij Europa

Dat staat in de beleidsnota ‘Investeren in Perspectief’ die de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Sigrid Kaag, vrijdag heeft gepresenteerd. Het geld dat vrijkomt doordat sommige landen minder hulp krijgen, wordt ingezet ‘ten bate van de focusregio’s’. De bestedingen in die regio’s nemen zo met ‘ten minste eenderde toe’.

Uitzondering op de regel zijn Afghanistan en Bangladesh. Deze landen liggen niet dichtbij Europa, maar krijgen toch nog geld omdat het ‘ belangrijke herkomstlanden zijn van migratie naar de EU en Nederland’, schrijft Kaag. ‘Afghanistan is ook belangrijk waar het gaat om het voorkomen van radicalisering en terrorisme.’

In het regeerakkoord uit oktober vorig jaar onthulde Kaag al dat voortaan de focus van ontwikkelingssamenwerking op Irak, Jordanië en Libanon ligt. Onder die topdrie staan nu regio’s in Afrika en de rest van het Midden-Oosten, zoals Tunesië, Libië en Syrië. Bij landen die verder verwijderd zijn van Europa – zoals Ghana en Indonesië – wordt de hulprelatie omgezet in een handelsrelatie.

Angst voor migratie

Op de vraag of de keuze voor bovengenoemde regio’s is ingegeven door de Nederlandse angst voor migratiestromen uit het Midden-Oosten en Afrika, zegt Kaag zaterdag in een interview met de Volkskrant: ‘Fragiliteit leidt inderdaad tot conflict en vluchtelingenstromen. Maar wij zijn bezig met een veel breder verhaal.’

De minister wil niet alleen de oorzaken van migratie bestrijden, maar bijvoorbeeld ook de oorzaken van armoede, terreur en klimaatverandering. ‘Dat is niet alleen goed voor de mensen daar, maar ook voor ons.’

De achterliggende gedachte is dat Afrikaanse jongeren alleen in hun eigen land blijven als ze daar een toekomstperspectief hebben. Anders beproeven ze hun geluk in Europa. Het Nederlandse hulpbudget moet hun onderwijs en werk in eigen land bieden. ‘De snelgroeiende groep jongeren in deze regio’s heeft perspectief nodig op een toekomst met werk, onderwijs, gelijke kansen en veiligheid’, schrijft Kaag in haar nota.

Ook voor oorlogsvluchtelingen, die vaak in moeilijke omstandigheden leven in tijdelijke opvangkampen in onder meer Libanon en Jordanië, komen er extra mogelijkheden voor onderwijs en werk. Anders zullen ze er alles aan doen om met een bootje naar Europa te varen. ‘Het gaat om een menselijke waardigheid’, zegt Kaag.

Extra geld

Het kabinet investeert daarom jaarlijks 60 miljoen euro extra in onderwijs, werk en inkomen voor jongeren in de focusregio’s. Speciale aandacht krijgen vrouwen en meisjes. ‘Onderwijs heeft een positieve invloed op economische kansen: met één jaar extra onderwijs stijgen individuele inkomsten met 10 procent. In het geval van meisjes/vrouwen zelfs met 20 procent’, schrijft Kaag. Separaat stort Kaag jaarlijks 40 miljoen in een klimaatfonds, voor duurzame investeringen in ontwikkelingslanden.

Hulporganisaties zoals Oxfam Novib en Cordaid worden niet meer gekort op hun jaarlijkse toelagen, zoals in vorige kabinetten gebeurde, maar krijgen wel te maken met een extra criterium om geld te ontvangen. Zij worden voortaan niet alleen meer beoordeeld op hun ‘kennis en expertise’, maar ook op hun inzet om (seksueel) wangedrag door personeel te voorkomen. Aanleiding is onder meer de recente onthulling over seksfeesten van Oxfam-medewerkers met prostituees op het door een aardbeving getroffen Haïti. Er komt een meldplicht voor misstanden. Wie wangedrag niet meldt, raakt financiering kwijt of moet die terugbetalen.

