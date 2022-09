Nederlands onderzoek naar groene marketing brengt sjoemelend H&M op de knieën

Een filiaal van H&M in New York. Het Zweedse kledingmerk is op de vingers getikt door de Nederlandse Autoriteit Consument & Markt vanwege het voeren van een valse groene marketingcampagne. Beeld AP

Het Zweedse H&M, dat vorig jaar een omzet boekte van 19 miljard euro, betaalt 500 duizend euro aan onafhankelijke organisaties die de kledingindustrie willen verduurzamen, ter compensatie van de ‘greenwashing’ van zijn producten. Ook sportwinkelketen Decathlon kwam in het vizier van de ACM door onder meer het gebruik van de term ‘Ecodesign’. De Franse onderneming betaalt 400 duizend euro aan duurzame doelen. Ook zal het de duurzaamheidsclaims op kleding en websites aanpassen. Die claims zijn ‘onduidelijk en niet onderbouwd’, aldus de ACM.

Valse claims

H&M Group bevestigde de ingreep in zijn duurzaamheidsmarketing tegenover de Nederlandse modesite fashionunited. Door de ‘vrijwillige’ betalingen aan duurzaamheidsdoelen ontlopen de bedrijven andere sancties van de ACM, zoals een boete. Groene claims moeten ‘juist, duidelijk, controleerbaar en actueel’ zijn, aldus de ACM. Het instituut wil consumenten beschermen tegen valse duurzaamheidsclaims. Ook wil het ondernemingen die wél duurzaam werken beschermen tegen valse concurrentie.

De ACM zag veel ‘mogelijk misleidende’ duurzaamheidsclaims in de kledingsector. In het voorjaar van 2021 werd een aantal modebedrijven al aangesproken op valse groene claims. ‘Daarna is het onderzoek voortgezet bij onder andere Decathlon en H&M’, aldus een persverklaring van de ACM. Beide bedrijven worden de komende twee jaar gecontroleerd op toezeggingen hun leven te beteren.

Binnenkort komt de dienst met de resultaten van het onderzoek naar twee bedrijven in de energiesector. Een aantal zaken in de zuivelsector is door de ACM doorgeschoven naar de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Over kledingbedrijven die naar het oordeel van de ACM in het buitenland in de fout gaan in hun duurzaamheidsmarketing werden vier handhavingsverzoeken gestuurd naar collega-toezichthouders in het buitenland, aldus een woordvoerder.