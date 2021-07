Nederlands olympische team schrijft geschiedenis met acht medailles op één dag: een overzicht

Roeiers Uittenbogaard, Wiersma, Wieten en Metsemakers losten hun favorietenstatus in op de dubbelvier. Beeld EPA

‘What a difference a day made’, zong Dinah Washington al in 1959. Het nummer moet vanavond door de hoofden van Pieter van den Hoogenband en Maurits Hendriks schieten. Dinsdag moesten de chef de mission en technisch directeur van de NOCNSF tegenover het Nederlandse journaille nog verantwoordelijkheid dragen voor alles wat mis kon gaan en ook was gegaan.

Nederland was een van de zwaarst getroffen sportploegen op de Olympische Spelen wat betreft het aantal coronabesmettingen. De vlucht die het leeuwendeel van de besmette sporters naar Tokio bracht, bleek niet volledig coronaproof georganiseerd. De prestaties van de sporters die onbesmet bleven en nog wel aan de wedstrijden konden deelnemen, vielen met drie zilveren medailles tegen. In de voorbereiding op en de communicatie tijdens de wedstrijden liet de organisatie hier en daar steken vallen. ‘Wat doen we hier nog?’, vroeg een verslaggever van de NOS tot tweemaal toe op een inderhaast ingelaste persconferentie.

Historische dag

‘Twenty-four little hours brought the sun and the flowers where there used to be rain’ (dixit Dinah Washington). Van de woensdag die volgde maakte de Nederlandse ploeg een historische dag. Maar liefst acht medailles sleepten de sporters binnen, meer dan een Nederlandse ploeg ooit deed op één dag. Op 11 augustus 1928 werd het oude record behaald, toen de Nederlandse sporters voor eigen publiek in Amsterdam zeven medailles wonnen. De vergelijking met toen is eigenlijk niet te maken, aangezien er met veertien sporten (ten opzichte van 33 nu) een stuk minder medailles te verdelen waren.

Maar het staat buiten kijf dat de Nederlandse sporters woensdag een grote prestatie hebben geleverd. In een dag tijd klom Nederland van plek 31 naar plek 10 in het medailleklassement. ‘We liggen niet achter op schema, maar ook niet voor. Sport op dit niveau laat zich niet in schema’s proppen’, zei Van den Hoogenband dinsdag al op de persconferentie. Een overzicht van de prestaties die de Nederlandse olympische ploeg weer positief in het nieuws brachten:

Dit keer won wielrenster Annemiek van Vleuten wél goud. Beeld ANP

Alle soorten medailles bij het wielrennen

Juichend kwam Annemiek van Vleuten zondag na de wegwedstrijd over de finish. ‘Het eerste goud is binnen, nu al’, dacht de wielrenster, niet wetende dat de Oostenrijkse underdog Anna Kiesenhofer al 45 seconden binnen was. De blunder maakte dat ze haar zilveren medaille met gemengde gevoelens in ontvangst nam.

Dinsdag haalde Van Vleuten (38) haar gram. Op de tijdrit bleek ze onverslaanbaar. Zo haalde Van Vleuten de eerste Nederlandse gouden medaille van deze Spelen. Ze kan vanavond, als de Japanse regels het toelaten, proosten met teamgenoot Anna van der Breggen. Die zette de derde tijd neer en haalde zo de bronzen plak.

‘Van Vleuten juicht nu pas als iedereen binnen is’, lees hier het uitgebreide verslag van de tijdrit bij de vrouwen.

Minstens zo veel euforie was er bij de tijdrit voor de mannen. Geen goud voor Tom Dumoulin, maar het zilver ‘met een gouden randje’ kreeg de Nederlandse wielrennerliefhebbers toch op de banken. Eerder dit jaar stopte Dumoulin met wielrennen omdat hij er geen plezier meer in had, nu plukt de Nederlandse ploeg de vruchten van zijn rentree.

Na zijn zilveren medaille weet Dumoulin het zeker: hij gaat door: de volledige wederopstanding van Dumoulin leest u hier.

‘Een medaille was het doel’, zei Dumoulin na afloop van zijn zilveren race. ‘Om het zo af te sluiten is geweldig.’ Beeld ANP

Medailleregen bij het roeien

De roeiploeg kreeg het met drie besmettingen flink te verduren. Niet alleen vielen de besmette sporters uit, ook werd de resterende ploeg in Tokio als paria behandeld. Mogelijk heeft het de rancune gekweekt die de Nederlandse roeiers woensdag als brandstof gebruikten. Ze sleepten maar liefst vier medailles binnen.

De tweede Nederlandse gouden plak van de dag kwam op naam van de mannen op de dubbelvier. Uittenbogaard, Wiersma, Wieten en Metsemakers zorgden voor de eerste roeititel voor mannen in 25 jaar. Uittenbogaard ramde ploeggenoot Wiersma op de rug van vreugde en sloeg zijn vuist in het water. Na alle frustratie smaakte het goud extra zoet.

‘Roeiers dubbelvier pakken eerste gouden roeititel in 25 jaar tijd’, het hele verslag over de tweede Nederlandse gouden medaille lees je hier.

Bij de dubbeltwee behaalden de roeimannen eveneens succes. Miel Twellaar en Stef Broenink leken zelfs af te stevenen op goud, maar moesten genoegen nemen met zilver nadat ze in het laatste kwart voorbij werden gestreefd door de Fransen, die uiteindelijk twee tiende van een seconde sneller waren.

Ook zilver kwam er op de vierzonder bij de vrouwen. Ellen Hogerwerf, Karolien Florijn, Ymkje Clevering en Veronique Meester zetten nog een bewonderenswaardige eindsprint in, maar kwamen niet voorbij het Australische kwartet.

In de dubbeltweerace maakten Lisa Scheenaard en Roos de Jong de roei-euforie compleet. Met 6.45,73 eindigden ze achter het gouden Roemeense team (6.41,03) en Nieuw-Zeeland (6.44,82) en pakten zo brons.

Judoka Van Dijke herpakt zich

Nederland staat bekend als een uitstekend judoland en Nederlandse judoka’s zorgden op eerdere Spelen voor veel medailles. Dit jaar valt de opbrengst wat tegen. Sanne van Dijke gold als een van de favorieten in de klasse tot 70 kilo, maar ging woensdag in de halve finale onderuit tegen Michaela Polleres uit Oostenrijk.

In de troostfinale had Van Dijke eigenlijk geen zin meer, zei ze na afloop tegen de NOS, maar ze wist zich toch nog op te laden. Na een slopende wedstrijd – de verlenging duurde maar liefst 7 minuten en 44 seconden – versloeg ze de Duitse Scoccimarro met een ippon. De vreugde was groot. ‘Dit voelt als goud’, zei Van Dijke. Ze draagt de bronzen plak op aan haar broer, die vorig jaar uit het leven stapte.

Meer succes op komst?

Er is een goede kans dat Nederland het succes donderdag een vervolg weet te geven. Roeisters Paulis en Marieke Keijser beginnen om 03.10 uur Nederlandse tijd aan de finale lichte dubbeltwee. De twee gelden als favorieten voor de overwinning.

Op de 200 meter schoolslag hoopt Arno Kamminga opnieuw succes te behalen. Maandag haalde de zwemmer al zilver op de 100 meter schoolslag, om 03.44 uur krijgt hij in de finale van de 200 meter een nieuwe kans op succes.

Ook bij het judo kan Nederland weer medailles binnenslepen. In de judotempel Budokan gaan Guusje Steenhuis (in de klasse tot 78 kilo) en Michael Korrel (-100 kilo) de strijd aan. Tenslotte staat turnster Lieke Wevers vanaf 12.50 uur in de finale van de meerkamp. Wevers was in eerste instantie niet geplaatst voor de finale, maar mag toch meedoen omdat Ellie Black afzegde met een enkelblessure.