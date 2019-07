Nederlands meisje uit Syrië opgehaald met hulp van Rode Kruis

Archiefbeeld van een vluchtelingenkamp in Syrië. Beeld NurPhoto via Getty Images

Dat bevestigt het Rode Kruis zaterdag. Een woordvoerder van de hulporganisatie: ‘De vader van het meisje heeft op enig moment onze hulp ingeroepen en gevraagd of wij zijn ontvoerde dochter konden vinden. Wij helpen wel vaker bij het opsporen van personen in moeilijk toegankelijke gebieden. In dit geval schakelden we de hulp in van onze zusterorganisatie de Rode Halvemaan. Wij vonden het meisje in een Syrisch-Koerdisch dorp dichtbij de Turkse grens.’

Toen de moeder bereid bleek haar dochter naar Nederland te laten gaan, is het meisje naar Turkije gebracht. Daar is zij herenigd met haar vader, die ook de voogdij over het kind heeft. Samen zijn zij vrijdag teruggevlogen naar Nederland. Hun namen en woonplaats wil het Rode Kruis niet bekendmaken.

Recht op gezinshereniging

De repatriëring van het meisje ligt politiek mogelijk gevoelig, omdat het kabinet kinderen van Nederlandse IS-strijders liever niet ziet terugkeren naar Nederland. Enkele uren voor de terugkeer van het 11-jarige meisje bevestigde ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers in een interview dat ook zijn partij geen kinderen uit Syrië wil terughalen, tenzij van tevoren vaststaat dat de ouders hun kinderen niet naar Nederland zullen volgen. Als hun kinderen eenmaal in Nederland zijn, hebben Syriëgangers namelijk recht op gezinshereniging.

Omdat het Rode Kruis niet weet of de moeder van het meisje aan de jihad heeft deelgenomen (‘dat hebben we niet gevraagd’, aldus de woordvoerder), kan dat niet worden uitgesloten. Het Rode Kruis verklaarde zich in april nog ‘zeer bereid’ vrouwelijke IS-strijders en hun kinderen op te halen in opvangkampen in Noord-Syrië, mocht de Nederlandse regering daartoe een verzoek indienen. Het kabinet heeft vooralsnog geen gebruikgemaakt van het aanbod van de hulporganisatie.

Unieke zaak

De Nederlandse overheid speelde geen actieve rol bij de terugkeer van dit meisje. In die zin is het een unieke zaak, benadrukt de Rode Kruis-woordvoerder. ‘Haar terugkeer was mogelijk omdat de moeder meewerkte en het kind een Nederlands paspoort heeft. Daardoor kon de vader haar zonder problemen zelf meenemen naar Nederland. De meeste kinderen van Syrië-gangers hebben geen Nederlands paspoort, omdat ze in Syrië zijn geboren. Dan wordt repatriëring veel ingewikkelder.’

Het Rode Kruis heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken op de hoogte gesteld voordat vader en dochter naar Nederland afreisden. Het kabinet heeft altijd gezegd dat de Nederlandse overheid geen diplomaten of hulpverleners naar gevaarlijk gebied wil sturen om IS-kinderen op te halen, maar dat Nederland Syrië-gangers en hun kinderen niet de toegang kan ontzeggen als zij met een geldig paspoort op eigen kracht weten terug te keren. De ouders worden dan bij aankomst in Nederland gearresteerd op verdenking van terrorisme.

In juni keerden al twee jonge weeskinderen terug naar Nederland. Hun Nederlandse moeder was kort daarvoor omgekomen in IS-gebied en zij zaten zonder ouderlijk toezicht in een Noord-Syrisch opvangkamp. De weesjes werden in Syrië opgehaald door een Franse reddingsmissie, die daar eigenlijk was om kinderen van Franse IS-strijders te repatriëren.