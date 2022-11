Nederlands klimaatbeleid kan steeds ambitieuzer doelen niet bijbenen

Minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie wordt rondgeleid bij de Giga Buffalo, de grootste batterij van Nederland. Het energieopslagsysteem kent een vermogen van 25 megawatt en een opslagcapaciteit van 48 megawattuur en speelt een belangrijke rol in de energietransitie. Beeld ANP

Het doeljaar 2030 nadert met rasse schreden, maar het klimaatdoel (55 procent minder broeikasgas uitstoten dan in 1990) raakt steeds verder uit zicht, schrijft het PBL dinsdag. ‘De afstand tot het doel is het afgelopen jaar groter geworden, terwijl de tijd om het doel te halen korter wordt.’ Hierbij moet ook nog worden aangetekend dat het kabinet voldoende beleidsmaatregelen wil nemen om 60 procent reductie te bereiken, opdat er een veiligheidsmarge van 5 procentpunt overblijft om eventuele tegenvallers op te vangen.

Minister Rob Jetten van Klimaat krijgt op Dinsdag Klimaatdag dus een dikke onvoldoende van rekenmeester PBL. Het planbureau presenteert elk jaar rond 1 november zijn Klimaat- en Energieverkenning, de jaarlijkse analyse van het nationale klimaatbeleid. Minister Jetten heeft dat slechte voortgangsrapport dinsdagmiddag samen met zijn nieuwe Klimaatnota aan de Tweede Kamer aangeboden. In die nota legt Jetten uit hoe hij de klimaatdoelen denkt te halen. Een aantal nieuwe beleidsvoornemens kondigde de minister al op Prinsjesdag aan, waaronder het vervroegd (in 2040) CO2-vrij maken van de elektriciteitsproductie.

Met dat extra beleidspakket reageerde Jetten op de teleurstellende klimaatraming van het PBL, die op Prinsjesdag verscheen als voorproefje van de Klimaat- en Energieverkenning. Het planbureau denkt dat Nederland in 2030 niet verder komt dan 39 tot 50 procent broeikasgasreductie, waarbij echt alles moet meezitten om die 50 procent te halen. Het kabinetsbeleid scoort hiermee slechts iets beter dan een jaar geleden. Toen dacht het PBL dat het bestaande klimaatbeleid goed zou zijn voor 38 tot 48 procent CO2-reductie in 2030.

Hoge gasprijzen

Die lichte verbetering van de raming ten opzichte van vorig jaar weegt niet op tegen het feit dat er weer een kostbaar jaar is verstreken, en er dus minder tijd resteert om de schadelijke uitstoot te verlagen. Bovendien heeft het nieuwe kabinet begin dit jaar de doelpalen verzet door de inzet te verhogen van 49 naar 55 procent broeikasgasreductie in 2030. Ondertussen wil de Europese Commissie die doelpalen nog verder verzetten. Als de Commissievoorstellen worden aangenomen, moet Nederland veel meer energie gaan besparen en meer duurzame energie gaan produceren dan met het huidige kabinetsbeleid haalbaar lijkt.

In megatonnen broeikasgas uitgedrukt is de verwachte uitstoot in 2030 4 megaton lager dan in de PBL-raming van 2021, maar slechts de helft van die daling is het gevolg van beleidsmaatregelen die het kabinet sindsdien heeft genomen. De andere helft is louter te danken aan de hoge gasprijzen. De chemische industrie, huishoudens en tuinders gaan daardoor de komende jaren bezuinigen op hun energieverbruik, verwacht het PBL.

Het gebrek aan vooruitgang is extra bedroevend, omdat het vierde kabinet-Rutte de klimaatambities juist flink opschroefde: niet alleen ging het reductiedoel voor 2030 omhoog naar 55 procent, de nieuwe coalitie introduceerde ook streefdoelen voor 2035 (70 procent) en 2040 (80 procent). Om dit allemaal mogelijk te maken heeft het kabinet 35 miljard euro gereserveerd. Dus waarom levert al die ambitie tot nu toe zo weinig op?

Deels komt dat doordat veel nieuwe kabinetsplannen pas na 2030 effect hebben. Dat geldt onder andere voor de voorgenomen bouw van twee nieuwe kernreactoren en het langer openhouden van de kerncentrale in Borssele. De bouw van nieuwe kerncentrales duurt minstens twintig jaar en Borssele zou sowieso al tot 2033 door draaien. Een belangrijk klimaatbesluit van het nieuwe kabinet was de verdubbeling van het aantal windturbines op de Noordzee, maar de helft van die turbines zijn waarschijnlijk pas na 2030 operationeel.

Lange doorlooptijd projecten

Dat raakt meteen aan het kernprobleem: de uitwerking en uitvoering van veel klimaatplannen duurt gewoon te lang. ‘Een snellere uitvoering van de bestaande plannen én formulering van aanvullend beleid zijn nodig om het Nederlandse klimaatdoel voor 2030 te halen’, stelt het PBL. Het planbureau voorziet dat het gebrek aan gekwalificeerde vakmensen (bouwvakkers, installateurs) en adequate netwerkinfrastructuur (versterking stroomnetten) de uitvoering van klimaatbeleid zal frustreren.

Het planbureau heeft in zijn rapport een lange lijst van geagendeerde (dus aangekondigde) klimaatplannen opgenomen waarvan het de opbrengsten niet kan inschatten, omdat de plannen nog te vaag zijn. Op die waslijst staan onder andere de stikstofreductieplannen voor de landbouw, het invoeren van rekeningrijden en het isolatieprogramma voor de woningbouw. ‘Concretisering en uitvoering van klimaatplannen is urgent om doelen tijdig te kunnen halen. Grote infrastructurele projecten hebben een lange doorlooptijd, onder meer vanwege de noodzakelijke aanpassing van wet- of regelgeving en het doorlopen van vergunningenprocedures.’

Kolencentrales op volle toeren

Zelfs als het PBL aanneemt dat deze vage plannen de emissiereductie opleveren die het kabinet verwacht, blijft het klimaatdoel voor 2030 zeer waarschijnlijk buiten bereik. ‘Dat betekent dat er naast de uitwerking van al het geagendeerde beleid ook nog nieuw beleid zal moeten worden ontwikkeld en geïmplementeerd en dat voor 2030 tot aanvullende emissiereductie moet leiden.’

De extra beleidsmaatregelen die Jetten op Prinsjesdag aankondigde helpen daar nauwelijks bij, omdat ook die grotendeels nog moeten worden uitgewerkt en/of pas na 2030 effect hebben. Bovendien heeft Jetten onder druk van de Russische gasboycot de productiebeperking van de vier Nederlandse kolencentrales opgeheven. Dat die nu weer op volle toeren mogen draaien betekent dat de Nederlandse CO2-uitstoot de komende jaren 10 tot 13 megaton hoger uitvalt dan eerder geraamd.

Elk nadeel heeft zijn voordeel, want dankzij de extreem hoge gasprijzen en de zeer zachte winter daalde de Nederlandse broeikasgasuitstoot in de eerste helft van dit jaar met maar liefst 9 megaton (ten opzichte van dezelfde periode in 2021). Bedrijven en huishoudens verstookten aanzienlijk minder aardgas.