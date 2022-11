Nederlands initiatief voor emissievrije truck vindt in Egypte steeds meer navolging

E-truck van Simon Loos, die Heinekenbier vervoert. Beeld ANP / Peter Hilz

Het totaal aantal landen dat het akkoord getekend heeft, staat nu op 26, maakte staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur bekend. Een opvallende ondertekenaar is Oekraïne, dat zich ondanks de oorlog in het land wil richten op een duurzamere toekomst.

Met name de ondertekening door de Verenigde Staten is belangrijk, omdat dit land de op een na grootste truckmarkt ter wereld heeft en daarmee de overstap naar emissievrij zwaar transport kan helpen versnellen. Onder meer de Nederlandse truckbouwer Daf, dat vooralsnog vasthoudt aan dieselaandrijving, is in Amerikaanse handen.

Truckfabrikant Scania schaarde zich eerder al achter het plan. Verder doen vervoerder DHL, bierbrouwer Heineken en de Chinese auto- en busfabrikant BYD mee. Belangrijke vrachtwagenproducent Duitsland staat nog niet op de lijst. Dit land ziet voorlopig nog een rol voor synthetische brandstoffen en biodiesel. Ook ’s werelds grootste truckmarkt China ontbreekt.

De kat uit de boom kijken

Een van de oorzaken dat de verkoop van volledige elektrische trucks nu nog beperkt is, is de hoge aanschafprijs. Over de hele levensduur is een e-truck nu al bijna goedkoper, omdat minder onderhoud nodig is en de kosten per afgelegde kilometer lager zijn, al geldt dit voordeel tijdens de huidige energiecrisis een stuk minder. Om de verkoop te stimuleren, kent Nederland een aanschafsubsidie.

Transporteurs kijken de kat ook uit de boom omdat de afstand die een vrachtwagen op een acculading kan afleggen nu nog veel kleiner is dan de actieradius van een dieseltruck. Voortschrijdende accutechnologie moet hierin de komende jaren verbetering brengen.

Ook trucks op waterstof vallen onder de afspraak. Deze kunnen een grotere afstand afleggen op een tank, die bovendien sneller gevuld is. Maar zowel groene waterstof als de benodigde tankinfrastructuur ontbreekt nog vrijwel volledig. Al geldt dat ook voor accutrucks; langs de Europese snelwegen staan mondjesmaat snelladers voor vrachtwagens.

Volgens een recent rapport van consultancybureau PwC streven elektrische trucks in 2035 hun dieselvoorgangers voorbij in verkoopaantallen. Veruit de meeste nieuwe trucks zullen dan een vorm van elektrische aandrijving hebben.