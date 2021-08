Nederlands geklungel in Afghanistan: politieke onmacht of onwil?

Natalie Righton werkte jarenlang in Afghanistan en staat nu de mensen bij die haar toen hielpen. Ze schetst een onthutsend beeld van de Nederlandse overheid die niet bijhield wie er voor ons land werkte en op geen enkele manier was voorbereid op een machtsovername door de Taliban. “De Afghanen die ons hielpen voelen zich nu verraden, en dat kan ik ze niet kwalijk nemen”. Waar deze crisis juist voor urgentie in de formatie zou moeten zorgen, lijken de partijen meer ingegraven dan ooit.Presentatie: Gijs Groenteman, Pieter Klok en Sheila Sitalsing.

de Kamer van Klok podcast Beeld Sophia Twigt