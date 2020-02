Nederlands eerste storm met een naam komt eraan en we noemen haar... Ciara – waarom eigenlijk?

Zondag raast mogelijk voor het eerst een storm met een naam over Nederland. Wat kunnen we verwachten van Ciara? En nog vier vragen.

Waarom krijgen stormen eigenlijk een naam?

Een storm krijgt pas een naam als er sprake is van code oranje. Bij code oranje is het devies ‘wees voorbereid’, bij code rood moet er actie worden ondernomen. Een naam maakt mensen bewuster van de gevaarlijke weersomstandigheden en zet ze aan tot actie, zo blijkt uit Brits onderzoek. Ook is het simpelweg makkelijker communiceren wanneer weerinstituten, media en overheidsinstanties aan de hand van de naam weten dat ze het over dezelfde storm hebben.

Of een storm die bijvoorbeeld Gerda heet minder serieus wordt genomen? Zou kunnen, denkt weervrouw Diana Woei, maar de voordelen van een naam wegen toch echt zwaarder. ‘Mensen kunnen zich er meer bij voorstellen, en houden er daardoor meer rekening mee.’

Hoe komt een storm aan zijn naam?

Het KNMI is aangesloten bij Eumetnet, een netwerk van Europese nationale meteorologische diensten, dat een systeem ontwikkelt met stormnamen voor heel Europa. Daarbinnen bestaan ook weer verschillende groepen: het KNMI maakt deel uit van dezelfde groep als de Britse en Ierse weerdiensten.

De namenlijst van het huidige stormseizoen, begonnen in september, bestaat deels uit Britse en Ierse inzendingen, waarvan de populairste zijn gekozen. De rest van de namen is afkomstig van een lijst van het KNMI. Het Nederlandse weerinstituut sloot zich vorig jaar aan bij het namensysteem omdat het binnen Europa wil samenwerken om mensen bewuster te maken van gevaarlijke weersomstandigheden. ‘Stormen houden zich nu eenmaal niet aan landsgrenzen’, aldus een woordvoerder. Aan het eind van het stormseizoen wordt geëvalueerd of het namensysteem een succes is. Daarna kunnen Nederlanders mogelijk zelf potentiële namen insturen.

Net als bij orkanen worden de stormnamen toegekend op alfabetische volgorde. Ciara is al de derde storm dit jaar Groot-Brittannië en Ierland teistert. Voorgangers Atiyah en Brendan hebben Nederland niet bereikt.

De stormnamen voor stormseizoen 2019-2020. Beeld KNMI

Wat kunnen we zondag verwachten?

Dat we rekening moeten houden met onstuimig weer is zeker. Dat begint al een beetje in de nacht van zaterdag op zondag, dus zondag waait het overdag al hard. Wie lekker wil uitwaaien op het strand, kan dat het beste op zaterdag doen, want zondag kunnen in het hele land windstoten van 100 kilometer per uur voorkomen. Vooral zondagmiddag en -avond worden zware tot zeer zware windstoten verwacht. Het noodweer piekt op de zondagavond, dan komen er ook nog buien bij. Toch kan pas 24 uur van tevoren met zekerheid worden gezegd of er echt sprake zal zijn van een storm met code oranje, en of die dan inderdaad de naam Ciara krijgt.

Waarom dan pas?

De weersverwachting blijft tot het laatste moment vrij onzeker. Weermodellen geven een verwachting, pas een dag van tevoren is op de weerkaarten goed te zien of die ook uitkomt. Ook speelt gezond verstand een rol: waarschuwen is goed, onnodig paniek creëren niet. ‘Het is niet handig om drie dagen van tevoren code oranje aan te kondigen, als dat later een storm in een glas water blijkt te zijn’, zegt meteoroloog Diana Woei. Het omgekeerde komt natuurlijk ook voor: zo kan plotselinge gladheid optreden terwijl vooraf geen code oranje of rood was afgegeven.

Moeten we ons dan toch maar vast schrap zetten?

Weerplaza heeft bouwbedrijven aangeraden om losse bouwonderdelen goed vast te zetten dit weekend. Geen gek idee, aldus Woei, die zich de laatste zware storm in Nederland nog goed kan herinneren. ‘Dat was op 18 januari 2018. Toen vlogen de dixies en bouwplaten door de lucht.’ Kijk vooral zaterdagavond nog even goed naar de laatste weerberichten, tipt Woei, en volg de adviezen op.