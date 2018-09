Nederlands cabinepersoneel Ryanair maakt zich klaar voor ‘grootste staking ooit’

Personeel van Ryanair staakt op de luchthaven van Frankfurt op 12 september Foto AFP

Slechte werkomstandigheden en het beleid van Ryanair om het Ierse (beperktere) arbeidsrecht te verkiezen boven lokale voorwaarden voor lokale crews, zijn aanleiding voor deze maatregel, zegt de FNV. Het is nog niet bekend hoeveel vluchten er worden geschrapt op vrijdag 28 september. Ryanair laat weten passagiers vooraf te informeren over dit aantal.

Het cabinepersoneel krijgt enkel betaald voor gewerkte uren in het vliegtuig en ontvangt geen geld voor overwerken tijdens storing, klagen Europese vakbonden die de handen ineen hebben geslagen. Het is de eerste keer dat Nederlands cabinepersoneel staakt. In Nederland zijn er 80 cabinemedewerkers in dienst bij Ryanair, waarvan driekwart lid is van een vakbond. De grootste basis staat op Eindhoven Airport.

Ryanair zegt in een persbericht dat de Europese staking geen chaos zal veroorzaken. De Ierse luchtvaartmaatschappij verwacht dat het overgrote deel van het cabinepersoneel gewoon zal werken. Verwezen wordt naar eerdere stakingen van piloten en cabinepersoneel, waarbij de meeste personeelsleden in Europa kwamen opdraven.

Duitse staking

Al maanden wordt er in heel Europa actie gevoerd tegen de luchtvaartmaatschappij. Woensdag nog staakten Duitse piloten. 150 vluchten werden geschrapt, wat gevolgen had voor 27 duizend reizigers.

Vorige maand dreigde Ryanair met het verplaatsen van banen uit Nederland naar andere landen, toen nieuwe cao-onderhandelingen voor het Nederlandse cabinepersoneel op niets uitliepen. Asmae Hajjari van FNV verwijt Ryanair ‘olie op het vuur te blijven gooien’ in plaats van afspraken te maken met vakbonden.

Die vakbonden roepen aandeelhouders op hun stem te laten horen tijdens Ryanairs aandeelhoudersvergadering op 20 september. Op die manier zou een staking nog voorkomen kunnen worden.