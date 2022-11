Nederlands bombardement met burgerdoden in Afghanistan was onrechtmatig

Nederlandse ISAF-militairen worden opgepikt door een Amerikaanse Chinouk-helikopter die ze naar Kamp Holland in Tarin Kowt zal brengen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De Slag om Chora speelde zich af in de provincie Uruzgan van Afghanistan, in een gebied dat door Nederlandse militairen werd bewaakt. In de slag, waarbij zwaar werd gevochten, werd een offensief van de Taliban afgeslagen. De rechtbank oordeelt nu, na een rechtszaak van anderhalf jaar die was aangespannen door vier overlevenden van een destijds gebombardeerd wooncomplex, dat die specifieke aanval onrechtmatig was.

Bij die aanval op dat wooncomplex kwamen zeker vijftien mensen om het leven. De staat zal nu een schadevergoeding aan de nabestaanden moeten betalen. De hoogte daarvan wordt in een aparte procedure bepaald.

De staat beriep zich erop dat het bombardement rechtmatig was omdat de Taliban het wooncomplex (of quala) gebruikte voor militaire doeleinden. Maar de rechter oordeelt nu dat dit onvoldoende is onderbouwd. Er is ‘slechts’ vastgesteld dat ‘vanuit de omgeving’ van het wooncomplex ‘ongeveer 20 uur en ongeveer 15 uur voor de bombardementen is gevuurd’.

Over de cruciale vraag of er ook recentere informatie beschikbaar was om het doel aan te vallen, heeft de staat volgens het vonnis betoogd dat het ‘aannemelijk’ is ‘dat er inlichtingen beschikbaar waren’ en dat niet alle communicatie en inlichtingen zijn vastgelegd.

Deze argumentatie beschouwt de rechtbank als ‘onvoldoende concreet’. ‘Het standpunt van de staat dat het niet anders kan zijn dan dat er inlichtingen beschikbaar waren, vormt een onvoldoende gemotiveerde betwisting van de stelling van eisers dat de quala ten tijde van het bombardement geen militair doel was en ook niet redelijkerwijs als zodanig kon worden aangemerkt.’

Extreme omstandigheden

De rechtbank zegt zich bewust te zijn van de ‘extreme omstandigheden’ waaronder tijdens de gevechten in de periode van 16 tot en met 19 juni 2007 rond Chora beslissingen moesten worden genomen. Het Nederlandse contingent ‘werd geconfronteerd met een grootschalige aanval van de Taliban’ die niet alleen risico’s voor de eigen troepen met zich meebracht, maar ook voor het deel van de lokale bevolking dat ernstig te vrezen had voor zeer gewelddadige represailles van de Taliban.

‘Het voorgaande neemt echter niet weg’, aldus het vonnis, ‘dat ook, of misschien juist, onder moeilijke omstandigheden tijdens een gewapend conflict, de beginselen van het internationaal humanitair recht moeten worden gerespecteerd.’ Om misverstanden te voorkomen, onderstreept de rechtbank dat zij met het vonnis geen oordeel heeft gegeven over de kwalificatie van het bombardement als oorlogsmisdrijf en dat de rechtbank ‘niet heeft vastgesteld dat de quala geen militair doel was’.

Opgelucht

Advocaat Liesbeth Zegveld, die de nabestaanden bijstaat, toont zich tegenover ANP opgelucht door de uitspraak. ‘Ook vanuit een belang van het oorlogsrecht. Het draait allemaal om de vraag of het gaat om een burgerdoel of een militair doel. Bij twijfel blijft iets een burgerobject. Er zijn hier zeven bommen op drie verschillende woonhuizen en een moskee terechtgekomen. Die moskee is bovendien een religieuze plek en geniet specifieke bescherming binnen het oorlogsrecht.’

Of de staat in hoger beroep gaat tegen de uitspraak is nog niet bekend. Defensie zegt het vonnis te gaan bestuderen.