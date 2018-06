Nederlands bedrijfsleven wil inzetten op groene waterstof

‘Waterstof essentiële bouwsteen energietransitie' - hij spreekt voor zich, de titel van het manifest waarin bedrijven, organisaties en universiteiten stellen dat groene waterstof een grote rol moet krijgen in het aankomende Klimaat- en Energieakkoord. Joris Thijssen, directeur van Greenpeace, overhandigde het vrijdag tijdens een conferentie over het onderwerp aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.

Naast Greenpeace ondertekenden onder meer Tata Steel, Nuon, de haven van Rotterdam en werkgeversorganisatie VNO-NCW het manifest. De Waterstof Coalitie, zoals de ondertekenaars zichzelf noemen, wijst ze op de potentie van waterstof in Nederland. Niet alleen als hulpmiddel om de klimaatdoelen van Parijs te halen, maar ook als economische kans.

Nieuwe business

Waterstof is een manier om energie – ook duurzame – vast te leggen in een gas of vloeistof, dat kan worden opgeslagen en getransporteerd. In feite ligt de technologie al decennia klaar. Alleen: om het rendabel te maken is forse opschaling nodig. Momenteel speelt waterstof een marginale rol in Nederland. Zo staan er slechts drie pompen voor waterstofauto’s binnen de landsgrenzen.

Dat moet anders, vindt de Waterstof Coalitie. Nu duurzame-energieprijzen concurreren met die van traditionelere energievormen, lijkt waterstof als opslagvorm voor duurzame energie eindelijk in aantocht. En Nederland moet op kop, wil het optimaal profiteren, meent de coalitie.

‘Om de belangrijke hydrochemische industrie die we al hebben in de benen te houden. En omdat er nieuwe business uit voortkomt,’ aldus Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW. Op de langere termijn ziet hij kansen in Afrika, waarvandaan zonne-energie door middel van waterstof naar Europa kan komen via al bestaande gaspijpen.

Investeringen in ombouw aardgasnetwerk

Het uitgebreide aardgasnetwerk in Nederland biedt een voordeel. Met wat aanpassingen kan het zo een ander gas vervoeren. Zoals Albert van der Molen van netbeheerder Stedin het tijdens de conferentie zegt: ‘Van het gas af is een slechte uitspraak. Het is: van het fossiele gas af.’

Dan zijn wel flinke investeringen nodig, denkt de Waterstof Coalitie. Door duidelijk in te zetten op waterstof creëer je marktzekerheid, zodat meer partijen in de technologie durven te stappen, de vraag toeneemt en de prijs daalt, is de redenatie. Als de overheid ze steunt, bijvoorbeeld met subsidies en innovatieprogramma’s, beloven de bedrijven zelf hun steentje bij te dragen. Zo wil netbeheerder TenneT de aansluiting met het elektriciteitsnet voor zijn rekening nemen en zal de Gasunie zich inzetten voor de transportinfrastructuur, liefst via aangepaste aardgasleidingen.

‘Waterstof speelt een rol in het energie-akkoord', reageert Minister Wiebes tijdens de conferentie. Vooral in Groningen, waar zowel windmolens als een uitgebreid gasnetwerk in de achtertuin staan en liggen, wordt waterstof waarschijnlijk belangrijk, hint hij ‘stiekem’. Meteen een manier om het wegvallen van de gasindustrie op te vangen. ‘Het enige recept is beginnen, door de leercurve gaan, met grote stappen’, voegt hij toe. Maar toezeggingen aan de bedrijven doet de minister niet. Wiebes wacht op het akkoord.

Naar buitenlands voorbeeld

Er zijn al landen die grootschalig investeren in de opslagtechnologie. Bijvoorbeeld in Duitsland, waar het vooral om de auto-industrie gaat: In 2023 moeten daar vierhonderd waterstofpompen staan. Of Japan, waar de Fukoshima-ramp het enthousiasme voor nucleaire energie ietwat heeft ingedamd. Zo wil Tokyo in 2020 een ‘waterstofsamenleving’ zijn – de vlam bij de Olympische Spelen in 2020 zal op waterstof branden.