Nederlands bedrijf haalt 40 miljoen op voor de productie van kweekvlees

Professor Mark Post toont de eerste in het lab gekweekte burger. Beeld REUTERS

Een van de nieuwe investeerders is het Nederlandse chemiebedrijf DSM. Daarnaast steekt ook het investeringsfonds van Rick Klausner, voormalig directeur van de Bill & Melinda Gates Foundation, geld in Meatable. Met de opbrengst van deze laatste investeringsronde beschikt het bedrijf, dat in 2018 werd opgericht, over een werkkapitaal van in totaal 50 miljoen euro.

Onlangs werd bekend dat een ander Nederlands kweekvleesbedrijf, Mosa Meat, ruim 70 miljoen euro heeft opgehaald bij investeerders. Daar zitten naast buitenlandse investeringsfondsen ook veevoerbedrijf Nutreco bij en Jitse Groen, de Nederlandse oprichter en CEO van maaltijdbezorger Just Eat Takeaway.

Mosa Meat is mede opgericht door de Maastrichtse hoogleraar Mark Post, die in 2013 als eerste ter wereld een hamburger van kweekvlees presenteerde. Mosa Meat wil met het opgehaalde geld een proeffabriek bouwen voor het produceren van kweekvlees.

Sinds de presentatie van die eerste kweekvleeshamburger, die een slordige kwart miljoen euro kostte, hebben wereldwijd tientallen bedrijven zich op de productie van kweekvlees gestort. Eind vorig jaar kreeg Singapore een wereldprimeur: de voedselautoriteit van Singapore gaf in december het Amerikaanse bedrijf Eat Just toestemming voor het op de markt brengen van kipnuggets gemaakt van kweekvlees.

Voor de productie van kweekvlees worden stamcellen uit een levend dier genomen. Die groeien in een bioreactor uit tot vlees. De productie van kweekvlees veroorzaakt minder uitstoot van broeikasgassen en vergt minder land dan het produceren van vlees van levende dieren. De kweektechniek is in principe toe te passen op elke diersoort.

Om aan de wereldwijd groeiende vraag naar vlees te kunnen voldoen, zijn baanbrekende oplossingen nodig, aldus Meatable-topman Krijn de Nood. Meatable heeft drie oprichters, onder wie een voormalige medewerker van Post.