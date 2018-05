Nederlanders zagen ‘stoelpoot’ superpsycholoog Ariely af

Het feit staat in de populair-wetenschappelijke boeken, komt langs in TED-talks en wordt toegepast in sommige opleidingen en bedrijven: herinner iemand aan de tien geboden, en prompt gaat hij zich eerlijker gedragen. Maar het inzicht, van de beroemde Amerikaanse psycholoog en bestsellerauteur Dan Ariely, blijkt onjuist.

Een grootscheepse herhaling van het achterliggende experiment, onder in totaal vijfduizend proefpersonen verdeeld over 25 laboratoria, laat helemaal geen heilzaam effect zien van de tien geboden. Dat roept de vraag op of plechtige eerlijkheidsverklaringen bij tentamens of belastingformulieren wel zin hebben.

Het uitblijven van het effect is in elk geval groot nieuws in de psychologie, vertelt de Amsterdamse psycholoog Bruno Verschuere, die de herhaaloefening coördineerde en de uitkomst vanavond bekendmaakt op een congres in de VS. ‘Dit experiment van Ariely is 1.650 keer geciteerd, echt gigantisch.’ Van fraude of boze opzet is waarschijnlijk geen sprake, benadrukt hij. ‘Misschien was het de tijdgeest. De standaard van onderzoek is veranderd, we zijn veel strenger voor onszelf geworden. Dat kan de resultaten onbedoeld hebben beïnvloed.’

Of misschien zijn de tien geboden een beetje uitgewerkt, ‘vanwege de vele kerkschandalen die in het nieuws zijn geweest’, reageert On Amir desgevraagd per e-mail, namens Ariely’s groep. Een andere mogelijkheid is dat het experiment inmiddels te bekend is en de ‘nieuwe’ proefpersonen het doorzagen, oppert hij.

Fraudezaken

Zo’n vijf jaar geleden raakte de psychologie in crisis. Experimenten bleken soms ronduit ongeloofwaardige resultaten op te leveren, en als klap op de vuurpijl kwamen er diverse fraudezaken aan het licht, zoals die van de Tilburgse sociaal-psycholoog Diederik Stapel, die de helft van zijn onderzoek had verzonnen. Sindsdien is er een tegenbeweging: zo werd de Ariely-studie herhaald volgens precieze, vooraf vastgelegde spelregels. De replicatie, waaraan 68 onderzoekers uit 14 landen deelnamen, werd betaald uit een speciaal potje voor replicatieonderzoek van onderzoeksfinancier NWO. Daarbij staan overigens ook onderzoeken uit andere vakgebieden op de rol.

Dan Ariely, auteur van onder meer de bestseller Heerlijk oneerlijk, is een van de grondleggers van de theorie dat mensen liefst vals spelen om zichzelf te bevoordelen, maar alleen als ze dat voor zichzelf kunnen rechtvaardigen. ‘We willen onszelf wel in de spiegel kunnen aankijken’, zegt Verschuere. Het tien geboden-experiment, uit 2008, leverde daarvoor belangrijk bewijs. Mensen aan wie Ariely had gevraagd zoveel mogelijk van de tien geboden op te zeggen, bleken daarna bij een puzzel minder vals te spelen dan mensen aan wie hij vooraf had gevraagd om, bij wijze van neutrale prikkel, tien boeken te noemen van de leeslijst op school.

Een inzicht met praktische gevolgen: zo zijn er diverse Amerikaanse opleidingen waar men leerlingen voorafgaand aan een tentamen herinnert aan de erecode van de universiteit. In sommige bedrijven hangen briefjes met de tien geboden, om de eerlijkheid op de werkvloer te bevorderen. Alleen al daarom is de replicatie ‘vreselijk belangrijk’, zegt ook universitair hoofddocent experimentele economie Shaul Salvi (Universiteit van Amsterdam), zelf niet betrokken bij de herhaaloefening. ‘Het resultaat is zo duidelijk als maar kan zijn: de tien geboden maken mensen niet eerlijker. Des te belangrijker om nu na te gaan of andere zaken, zoals het afleggen van een eed of het ondertekenen van een eerlijkheidsverklaring, wél werken’, vindt Salvi.

Experimenten

Het is te vroeg om te zeggen dat mensen helemaal niet reageren op morele prikkels, vindt ook Verschuere. Zo zijn er andere experimenten die min of meer dezelfde kant op wijzen. ‘De theorie valt niet om, maar we hebben wel een belangrijke poot van de stoel afgezaagd. Nu moeten we kijken: hoe stevig zijn de andere poten?’

Opvallend is dat de klappen opnieuw vallen in de hoek van de techniek genaamd ‘priming’: de opvatting dat mensen na blootstelling aan subtiele signaaltjes of concepten indrukwekkende gedragsveranderingen vertonen. Zo ging eerder de bevinding onderuit dat mensen trager zouden gaan lopen nadat ze woorden hebben gezien die met ouderdom te maken hebben. In een open brandbrief riep Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman enkele jaren geleden al op tot replicatie van de cruciaalste priming-experimenten.

‘Het gaat hier vaak om heel intuïtieve theorieën’, zegt Verschueren. ‘Erg belangrijk dus om te controleren of de experimenten die zo’n theorie ondersteunen bij replicatie wel standhouden.’