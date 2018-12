Nederlanders voor wintertijd na blunderpeiling en klokkenluiders luiden klok in Huis voor Klokkenluiders

Goedemiddag,

(Bijna) ieders loonstrookje gaat erop vooruit, is de blije boodschap van minister Koolmees. Dat u de winst weer aan de kassa in supermarkt kunt inleveren, is de schaduwkant van dat verhaal.

Verder maakte de soap rond de zomer- of wintertijd een onverwacht snelle comeback: Nederland lijkt een voorkeur te hebben voor de wintertijd, maar dat kan ook komen door geblunder bij het peilen.

REKENSOM VAN DE DAG

Iedereen gaat erop vooruit - op papier

In deze donkere dagen voor Kerst startte het kabinet woensdag de goed-nieuwsshow die vorig jaar al in het regeerakkoord was voorbereid: in de maanden voor de cruciale provinciale verkiezingen gaat iedereen er netto op vooruit. En iedereen zal dat al in januari op het eerste loonstrookje gaan zien. De middeninkomens in de eerste plaats. Dat is de boodschap die vanaf nu door alle partijen en bewindslieden wordt uitgedragen.

Of het echt zo'n knalfuif wordt, valt te bezien. Want er staan elders juist prijsverhogingen tegenover. Over de hele linie hanteert het kabinet het principe van ‘vergroening’: de gebruiker betaalt. Consumptie wordt duurder, het inkomen wordt minder belast. De meeste mensen zullen het vooral merken bij de dagelijkse boodschappen. Ook water, boeken, bloemen, de kapper, de fietsenmaker, het museum en attractieparken worden iets prijziger.

De hogere belasting op energieverbruik gaat ook met de jaarwisseling in. Omdat ook de tarieven voor gas en elektra met zo’n 17 procent stijgen, valt de gemiddelde jaarrekening volgend jaar ruim 300 euro duurder uit. Wel een hoger loon dus, maar ook hogere lasten. Hoe dat uitpakt, wijst uw bankrekening eind volgend jaar uit.

DEBAT VAN DE DAG

Limburgs diplomadrama: school was niet té groot

Voormalig voorzitter André Postema van het Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO). Beeld ANP

Het examendrama op het VMBO Maastricht was niet te wijten aan de grootte of de monopoliemacht van de stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO). De scholenkoepel ‘opknippen’ zou dus geen oplossing zijn.

Dat zeiden de onderwijsministers Ingrid van Engelshoven (D66) en Arie Slob (ChristenUnie) woensdag in het Kamerdebat over de lessen die uit het debacle in Limburg moeten worden getrokken. Diverse partijen spraken hun verontrusting uit over het gapende gat tussen het koepelbestuur en de 31 scholen. SP-Kamerlid Peter Kwint stelde dat de inmiddels opgestapte directeur André Postema in theorie anderhalve maand nodig zou hebben om al zijn scholen een dag te bezoeken. En dan moet hij ook nog af en toe voor de PvdA in de Eerste Kamer zitten.

Ook de monopoliepositie van het LVO werd op de hak genomen. ‘Ouders hebben geen keus’, zei SGP-Kamerlid Roelof Bisschop. ‘Er zijn kinderen die uitwijken naar een school over de grens’, bracht PvdA-Kamerlid Kirsten van den Hul in. ‘Niet wenselijk’, vond CDA-Kamerlid Michel Rog. Maar de bewindslieden gingen daar niet in mee. Volgens Slob zijn er ook grote scholenkoepels die wél fatsoenlijk onderwijs leveren. ‘Ik wil weg bij: groot is fout.’

VOORSPELLING VAN DE DAG

Economische piek ligt al achter ons

De economische voorspellingen zijn nog best goed, maar de Brexit dreigt roet in het eten te gooien. Beeld EPA

Geniet er van nu het nog kan, want de Nederlandse economie is over haar hoogtepunt heen. Met die vervelende mededeling kwam het Centraal Planbureau (CPB) woensdag in zijn nieuwste opname van de stand van het land. Volgens de decemberraming groeit de economie in 2019 met 2,2 procent, tegen 2,6 procent dit jaar. Achteraf bekeken lag de piek in 2017, toen het groeicijfer 2,9 procent bedroeg. Maar ja, achteraf is het mooi wonen.

Omdat de 2,2 procent een raming is, kan de werkelijke groei volgend jaar makkelijk hoger of lager uitvallen. Het grootste risico voor de Nederlandse economie is de Brexit: als het Verenigd Koninkrijk het akkoord met de EU afslaat en het op 29 maart uitdraait op een ‘harde’ Brexit dan kan de economische groei in Nederland volgend jaar bijna 1,0 procentpunt lager uitvallen dan het CPB nu raamt. Dus eerder 1,2 procent dan 2,2 procent.

ZOMER- OF WINTERTIJD?

Discussie terug van nooit weggeweest

Eind november, u mag dat best weten, maakte deze nieuwsbrief een inschattingsfout. Dagkoersen verklaarde toen de soap over winter- of zomertijd voorlopig ten einde omdat het tweejaarlijks verzetten van de klok op z'n vroegst in april 2021 zou worden afgeschaft. Schijn bedroog: vandaag heropende minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) de discussie met het bericht dat Nederlanders het liefst een vaste wintertijd hanteren.

Uit een flitspeiling onder tweeduizend mensen blijkt dat 41 procent van de ondervraagden een permanente wintertijd wil. Permanente zomertijd is de keuze van 27 procent. Hoe betrouwbaar die cijfers zijn is de vraag: de NOS ontdekte dat een fout is gemaakt in de vragenlijst van de peiling. Daarin stond dat bij zomertijd de zon eind juni om 20 uur ondergaat. Dat moet 22 uur zijn. Dom, zegt Ollongren, maar een nieuwe peiling komt er niet.

Nieuws: in de zomer gaat de zon om 20 uur al onder😵. Pikant pijnlijk: er zat grote fout in flitspeiling wintertijd/zomertijd, die kabinet @KajsaOllongren liet houden. Iedereen daar met schaamrood op de kaken. https://t.co/n3L947eKf2 Ron Fresen

EN DAN DIT NOG

Klok luidt binnen Klokkenluidersclub

Kafkaëske toestanden bij het Huis voor Klokkenluiders, dat ditmaal intern de klok hoort luiden. Volgens minister Ollongren hebben zich twee klokkenluiders gemeld vanwege misstanden bij het Huis voor Klokkenluiders - dat nu juist bedoeld is als een veilige plek waar klokkenluiders van andere organisaties met klachten terechtkunnen.

Ollongren schrijft dat de klachten gaan over het algemene functioneren van het Huis en over de manier waarop de huidige voorzitter Wilbert Tomesen is benoemd. Omdat de klokkenluiders zich niet kunnen melden bij hun werkgever, zullen de Nationale Ombudsman en een externe groep wetenschappers de klachten onderzoeken.

Paul Loven, de eerste voorzitter van het Huis voor Klokkenluiders, en Ronald van Raak (SP) openen in 2016 het Huis. Beeld ANP

Cabaretier Kuzu roostert het Binnenhof

Geloof niet wat de media over Denk schrijven, is wat Tunahan Kuzu blijft zeggen. Of in zijn eigen woorden: trap er niet in! Maandagavond mocht de Denk-oprichter het Haagse journaille - in de vorm van de drie voormalige NOS-formatievloggers - terugpakken in een roast tijdens de Grote Politieke Show in Den Haag.

En passant nam Kuzu zijn Haagse ambtsgenoten op de hak. Robot Jetten, Thierry ‘beneden mijn waardigheid’ Baudet, Henk Krol (‘Zelfs Henk Krol wil deze malse knapen niet nemen’), en toch ook zichzelf en zijn partij. ‘Hoe wanhopig moet je zijn om Kuzu voor de humor uit te nodigen?’ Kijkt u vooral zelf:

