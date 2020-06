Nederlanders vanaf maandag welkom in Frankrijk, horeca regio Parijs weer open

Vakantiegangers eten naast hun caravan op camping Domaine Le Pommier in het Franse Villeneuve-de-Berg (Ardeche). Beeld ANP

Veel Europese landen kondigden eerder al aan dat zij 15 juni weer teruggaan naar de oude situatie, waarbij de grenzen openstaan voor Europeanen. Frankrijk, al jaren de favoriete bestemming van de meeste Nederlanders, deed dat tot vandaag niet. De verlichting van het grensregime geldt (nog) niet voor reizigers uit Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

Ook Spanje vervroegt volgens Spaanse media de datum waarop de grenzen weer opengaan voor het normale verkeer uit Schengenlanden, met uitzondering van Portugal, naar 21 juni.

In lijn met de aanbevelingen van de Europese Commissie gaat Frankrijk vanaf 1 juli ook geleidelijk de grenzen openen voor reizigers van buiten het Schengengebied. Daarbij zal de gezondheidssituatie in de landen van herkomst een belangrijke rol spelen. Het is waarschijnlijk dat de Europese landen later deze maand met een gezamenlijk beleid komen. Internationale studenten zijn vanaf 1 juli welkom in Frankrijk.

President Macron kondigde zondagavond in een toespraak aan dat alle cafés, restaurants en hotels in de regio Parijs vanaf maandag weer open mogen. Op de overzeese gebiedsdelen Mayotte en Guyana na is heel Frankrijk nu ‘groen’. Tot dusver was Île-de-France, zoals de hoofdstedelijke regio heet, het enige deel van continentaal Frankrijk waar de horeca nog niet mocht openen. Alleen voor terrassen werd een uitzondering gemaakt.

Aanvankelijk zou de Parijse horeca gesloten blijven tot zeker 22 juni. Het komt niet als een verrassing dat Macron heeft besloten de déconfinement, de afbouw van de lockdown, te versnellen. Sinds een paar weken pleit met name minister van Financiën Bruno Le Maire voor een ‘snellere terugkeer naar normaal’. De beperkende maatregelen in Île-de-France, het economische hart van Frankrijk, zijn er medeverantwoordelijk voor dat de hele land in economisch opzicht in de sluimerstand staat. Geschat wordt dat de Franse economie in vergelijking met de pre-coronaperiode op zo’n 85 procent draait.