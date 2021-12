Nederlanders snel naar Oostenrijk: ‘De benzinepomp draaide vannacht in drie uur de dagomzet’

Op een parkeerplaats voor de grens met Duitsland bij Babberich maakt de familie Hofwegen een rook- en koffiestop onderweg naar Oostenrijk. De familie ging eerder op vakantie om de quarantainemaatregel voor te zijn die zaterdag ingaat in dat land. Beeld ©raymond rutting photography

Dag Pieter Hotse, waar ben je nu?

‘Ik zit in de auto terug naar huis. Vanochtend stond ik bij de grensovergang bij Arnhem: het laatste tankstation aan de A12 voordat je Duitsland in rijdt. Het is zo’n plek waar leaserijders nog even hun tank vol gooien.’

Trof je daar veel Nederlanders aan die halsoverkop naar Oostenrijk gaan nu het land heeft aangekondigd dat ze vanaf zaterdag in quarantaine moeten?

‘Het was heel druk, ja. Ik schat dat elke vijfde auto een skibak op zijn dak had. De medewerkers van de benzinepomp zeiden dat ze vannacht in drie uur tijd een dagomzet hadden gedraaid, omdat zo veel mensen toen al weggingen.

‘Om 8.15 uur was het het drukst. Daarna werd het geleidelijk aan rustiger. Mensen willen graag op tijd in Oostenrijk aankomen, terwijl ze daar eigenlijk pas voor zaterdag hoeven te zijn. Lang ging in Oostenrijkse media het gerucht dat de nieuwe inreisregel vrijdag al zou ingaan. Maar dat is een dag naar achteren geschoven, tot Eerste Kerstdag.’

Hoe herken je een haastende wintersportliefhebber?

‘Dat is niet zo moeilijk. Als ze aan het tanken zijn, dragen ze meestal een joggingbroek. Hun auto’s hebben een skibak op het dak. Een volgeladen achterbak kan ook. Ik passeer het tankstation nu aan de andere kant van de weg: je ziet alleen maar skibakken.’

Kostte het omboeken hun veel moeite?

‘Nee, voor de meesten was dat geen probleem. Ik zag voornamelijk gezinnen. Alle kinderen zaten al thuis, ouders hoefden alleen maar vrij te vragen op hun werk of hun eigen onderneming eerder dicht te doen.

‘Bijna niemand had moeite om eerder hun hotel of vakantiewoning in te mogen. Ik hoorde dat Oostenrijkse accommodaties juist blij waren dat de Nederlanders belden: zij hadden al veel afzeggingen gehad. Een groep van vijf – een gezin met een zwager erbij – had nog enige moeite om iets te vinden. Zij zouden pas volgende week gaan, maar dat kon niet meer. Gisteravond om 21.30 uur hoorden zij dat ze toch ergens terecht konden. Twaalf uur later stonden ze bij de grens in Duitsland.

‘Natuurlijk kwam ik wel alleen mensen tegen die hadden kunnen regelen dat ze eerder konden vertrekken. Er zijn ook zat mensen die nu thuis zitten te balen dat hun wintersport niet doorgaat.’

Proefde je onder de vakantiegangers een schuldgevoel, omdat ze door de mazen van de coronaregels glippen?

‘Oostenrijk neemt deze maatregel natuurlijk om zijn zorgstelsel te ontzien. Maar de Nederlanders hadden niet het gevoel dat ze het Oostenrijkse zorgsysteem zouden gaan overbelasten. Eerder voelden ze zich ongemakkelijk tegenover hun landgenoten, omdat ze de Nederlandse lockdown ontvluchten. Dat vond ik interessant. Iemand zei ook: ‘Deze wintersport gaat een keer niet op Instagram.’’

Leken de wintersporters die je sprak goed op de hoogte van de andere coronamaatregelen in Oostenrijk?

‘Iedereen kende de regels tot in de puntjes. Ze wisten precies welke testen ze gedaan moeten hebben. Met de gesloten après-ski hadden ze al rekening gehouden. Ze willen gewoon heel graag weer in de sneeuw staan, omdat dat vorig jaar nauwelijks kon. Ze vonden het alleen vervelend dat de boostereis als aanvullende maatregel boven op het Europese QR-codebeleid was gekomen.’

Heb je ook geboosterde Nederlanders gesproken die wel op hun gemak naar Oostenrijk konden afreizen?

‘Die kwam ik bijna niet tegen. De 60-plussers zijn over het algemeen niet degenen die nu op wintersport gaan. Mensen die in Aken een coronaprik hebben gehaald, heb ik niet getroffen. Ik sprak wel een geboosterd iemand, maar die was met jongere kinderen op pad. Ik zag geen mensen die met een booster en een PCR-test op hun gemakje een broodje stonden te eten. De meesten hadden toch wel enige haast. Pas als ik er ben, is de wintersport echt begonnen, leek de gedachte.’