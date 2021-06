‘Nederlanders op zwarte lijst van de fiscus moeten aanslag alsnog kunnen aanvechten’

Slachtoffers van de toeslagenaffaire demonstreren op de Dam in Amsterdam. Beeld Joris van Gennip

Dit concludeert advocaat-generaal René Niessen in een advies aan de Hoge Raad over de fraudelijsten van de fiscus, waarvan RTL Nieuws en Trouw vorig jaar het bestaan onthulden. De Belastingdienst bleek in het geheim een systeem te hebben waarin medewerkers signalen van potentiële fraude registreerden.

In deze zogeheten Fraude Signalering Voorziening (FSV) stonden de namen van 240 duizend burgers en nog eens 30 duizend ondernemers, die zelf niet wisten dat ze op de zwarte lijst stonden bij de Belastingdienst.

Dit jaar moeten deze honderdduizenden belastingplichtigen te horen krijgen dat ze op de zwarte lijsten stonden. Velen daarvan zullen vermoeden dat hun belastingaanslagen het gevolg waren van hun vermelding op deze lijsten, alleen zal de termijn om bezwaar en beroep aan te tekenen in de meeste gevallen allang verstreken zijn.

Daarom beveelt advocaat-generaal Niessen aan om het deze groep mensen alsnog mogelijk te maken om hun aanslagen aan te vechten, omdat zij dit eerder uit onwetendheid over de fraudelijsten niet konden.

Privacywetgeving

In Niessens ogen ontbrak er een wettelijke basis voor de handelswijze van de Belastingdienst, die ook nog eens in strijd was met de privacywetgeving en tal van andere nationale en internationale regels. Alleen bij ‘zeer ernstige belastingfraude’ kan de aanslag in stand blijven.

De advocaat-generaal van de Hoge Raad heeft als taak om de hoogste Nederlandse rechter op het gebied van onder meer belastingzaken te voorzien van rechtsgeleerde adviezen. De Hoge Raad kan het advies van de advocaat-generaal naast zich neerleggen, maar het geldt wel als gezaghebbend.

Momenteel lopen bij de belastingkamer van Hoge Raad drie zaken waarbij burgers hun belastingaanslag aanvechten omdat hun namen op een zwarte lijst stonden. In twee van de drie zaken zijn de bezwaren gegrond, aldus Niessen.