Nederlanders mogen uit Marokko vertrekken met commerciële vluchten, meldt ambassadeur

Reizigers worden opgewacht in de ontvangsthal op luchthaven Schiphol. Beeld ANP

De Nederlandse ambassadeur in Rabat Jeroen Roodenburg overlegde donderdag met het Marokkaanse ministerie van Buitenlandse Zaken over de ontstane situatie. Naar aanleiding van dat overleg staat Marokko toe dat commerciële vluchten naar Nederland worden toegestaan om Nederlanders thuis te brengen. Dat meldt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken op Twitter.

Wanneer die vluchten precies plaats mogen vinden is nog niet duidelijk. ‘Verdere details zijn nu nog niet beschikbaar, maar zullen zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt door desbetreffende luchtvaartmaatschappijen’, aldus het ministerie. De vluchten van en naar Marokko worden grotendeels uitgevoerd door Transavia. De luchtvaartmaatschappij verwacht vrijdag meer informatie te krijgen van Marokkaanse autoriteiten over wanneer en met hoeveel vluchten gevlogen mag worden.

Coronavariant

Marokko besloot vanaf woensdagnacht alle vluchten van en naar Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk te verbieden. Aanleiding was de aanwezigheid van AY.4.2, een nieuwe variant van het coronavirus, in die landen. Daardoor kwamen duizenden Nederlanders voorlopig vast te zitten in Marokko, hoewel vliegen via België nog wel mogelijk is. Veel Nederlanders reisden in de herfstvakantie deze week naar Marokko om op vakantie gaan of familie te bezoeken.

Waar de plotselinge angst van de Marokkaanse overheid voor variant AY.4.2 vandaan komt, is niet duidelijk. Wetenschappers zeggen donderdag tegen de Volkskrant dat de coronavariant niet overduidelijk gevaarlijker of besmettelijker is dan andere varianten.

Marokko heeft de afgelopen tijd vaker Nederlanders aan de grond gehouden. Aan het begin van de coronacrisis stond het land wekenlang niet toe dat meer dan drieduizend voornamelijk Marokkaanse Nederlanders gerepatrieerd zouden worden. Ook in de zomer van 2020 werden vrij plotseling alle vluchten van en naar Nederland geannuleerd.