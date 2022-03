Nederlanders mogen meevechten tegen de Russen, maar als burger mag je niet zomaar iemand doden

Een Oekraïens militair embleem op een legeruniform. Beeld Imageselect

Kogelwerende vesten en helmen, stevige broeken, waterbestendige slaapzakken, vriesdroog voedsel en medische hulpkits: daar is nu veel vraag naar in militaire speciaalzaken, dumpwinkels en buitensportzaken. Allemaal bedoeld om naar Oekraïne te sturen en de bewoners daar te helpen in hun strijd tegen Rusland. Sommige klanten willen zelf gaan vechten.

‘Er was hier maandag een klant die als vrijwilliger wil gaan vechten in Oekraïne’, zegt eigenaar Jan Noorloos van Noorloos Specialist Equipment in Kaatsheuvel. Deze Nederlander vertelde volgens hem in de winkel dat hij zich ziek ging melden om te kunnen vechten tegen de Russen. ‘Ik heb hem verteld wat ik iedereen vertel die mij nu belt: kogelwerende vesten en helmen moet je bestellen. Ik heb er nul op voorraad.’ Kleding, laarzen, rugzakken, rantsoenen en eerstehulpspullen zijn wel snel leverbaar. ‘Ik krijg vooral bestellingen van Oekraïners en Nederlanders die spullen inzamelen en willen versturen.’

De Oekraïense ambassade laat desgevraagd weten dat zich ‘enkele Nederlanders hebben gemeld om te dienen in de Oekraïense krijgsmacht’. Volgens een diplomaat kwamen zulke verzoeken al binnen voordat zijn president afgelopen zondag buitenlanders opriep te helpen vechten in een nog te formeren internationale brigade. Het aantal aanmeldingen is volgens de ambassade geheim. De diplomaat, die zich zeer dankbaar toont voor alle hulp en steunbetuigingen in Nederland, vat de motivatie van de vrijwilligers samen met: ‘Om te vechten voor Oekraïne; voor Europa; voor democratische waarden.’

Geweldsmisdrijven

Dienen in een buitenlands leger is voor Nederlandse burgers niet verboden, verzekerde minister Kajsa Ollongren van Defensie maandag in de Tweede Kamer. Mits dat leger niet in oorlog is met Nederland, want dan verliest de vrijwilliger subiet zijn of haar paspoort. Toch raadt de minister deelname aan de strijd af. ‘Het reisadvies voor Oekraïne is rood, dat betekent dus dat het dringende advies is om niet af te reizen.’ Het Openbaar Ministerie (OM) onderstreept dat volgens het oorlogsrecht alleen militairen rechtstreeks mogen deelnemen aan de strijd. ‘Burgers die zonder in dienst te treden van een krijgsmacht deelnemen aan een gevecht, kunnen strafbaar zijn voor het plegen van geweldsmisdrijven.’

Volgens hoogleraar militair recht Marten Zwanenburg (UvA) is die regel voor meerdere uitleg vatbaar. ‘In beginsel pleeg je een moord, als je als burger iemand doodt in het buitenland. Dat klopt.’ Militairen genieten volgens hem het combattantenprivilege: gebruik van geweld – mits toegepast binnen de grenzen van het oorlogsrecht – is niet strafbaar. En ze krijgen als krijgsgevangen speciale bescherming. ‘De vraag is echter of je formeel in dienst moet treden om als combattant te kunnen worden aangemerkt. Even een armband omdoen zal niet genoeg zijn, maar een onbetaald lid van een vrijwilligerskorps heeft ook recht op die status, als aan bepaalde voorwaarden is voldaan.’

Om te illustreren hoe grijs dit gebied is, noemt Zwanenburg de ex-militair Jitske Akse. Die vocht zes jaar geleden in Syrië mee met Koerdische peshmerga tegen IS. De Nederlander vertelde in interviews dat hij strijders had gedood. ‘Het OM vervolgde Akse als een gewone burger die onder het Nederlandse strafrecht valt. De zaak werd geseponeerd bij gebrek aan bewijs.’ Nederlanders die meevechten met IS zijn volgens de hoogleraar sowieso strafbaar – ook al hebben zij zelf niemand gedood – wegens deelname aan een terroristische organisatie.

Van alle tijden

Nederlanders in vreemde krijgsdienst zijn van alle tijden, stelt militair historicus Samuël Kruizinga (UvA). ‘VOC-schepen waren voornamelijk gevuld met buitenlanders. Pas rond 1800 verboden staten hun onderdanen voor een ander te vechten.’ Desondanks vertrokken duizenden Nederlanders naar Rome om de paus te ontzetten (1870), om de Boeren te helpen in Zuid-Afrika (1899-1902), of om mee te strijden in de Spaanse burgeroorlog (1936-1939). Nederland reageerde mild op de vrijwilligers in de Boerenoorlog, stelt Kruizinga, maar trad keihard op tegen de vrijwilligers in Spanje. ‘Zij verloren hun paspoort en werden nog lang in de gaten gehouden door de inlichtingendiensten. Waarschijnlijk uit angst voor de communisten onder hen.’

Kruizinga kan drie redenen bedenken waarom de Oekraïense president Zelenksi een buitenlandse brigade opzet. ‘Of je mist specifieke expertise – zoals het Israëlische leger dat in 1948 piloten uit de hele wereld optrommelde. Of je zoekt extra mankracht, zoals de 35 duizend buitenlandse vrijwilligers in de Spaanse burgeroorlog.’ Al waren die volgens hem bepaald niet doorslaggevend in de strijd. ‘Ze dienden vooral als symbool van internationale solidariteit.’ Tot slot levert een vrijwilligersbrigade veel publiciteit pop. ‘Jij schrijft er nu ook over.’

Voorlopig zijn de vrijwilligers nog op zoek naar spullen. Uit een rondgang blijkt dat hun zoektocht naar kogelwerende vesten en helmen waarschijnlijk vruchteloos zal zijn. ‘Wij leggen uit dat we ballistische beschermingsmiddelen alleen aan overheden verkopen’, zegt Gearpoint in Amersfoort. ‘Je wilt niet dat die spullen in verkeerde handen vallen.’ Ook bij Bieco Legerdump in Castricum vragen klanten om kogelwerende vesten, helmen, walkietalkies, dekens en drones. De eigenaar: ‘Twee Oekraïense jongens kochten hier vesten zonder beschermende kevlarplaten. Ik heb geopperd dat ze daar misschien een stalen plaat in kunnen schuiven.’ Dat vonden de jongens een goed idee.