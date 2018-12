Nederlanders knallen voor 70 miljoen euro aan vuurwerk de lucht in

Steeds minder Nederlanders kopen vuurwerk, maar de krimpende minderheid van vuurwerkliefhebbers geeft wel steeds meer geld uit aan pyrotechnische hoogstandjes. Vijf op de zes Nederlanders spenderen geen cent aan vuurwerk, bijvoorbeeld omdat ze het zonde van het geld vinden. Maar de 17 procent van de Nederlanders die vuurwerk koopt, schiet dit jaar zo’n 70 miljoen euro de lucht in, 2 miljoen euro meer dan vorig jaar.

Beeld Hollandse Hoogte / Peter Hilz

Dit blijkt een enquête van ING onder meer dan 47 duizend Nederlanders. De uitgaven aan sier- en knalvuurwerk zijn de laatste jaren gestaag opgelopen, in lijn met de economische wederopbloei: 65 miljoen euro in 2015, 68 miljoen euro in zowel 2016 als 2017 en dit jaar, zo raamt ING, een totaalbedrag van 70 miljoen euro.

De stijging heeft niet alleen te maken met de economische groei, maar ook met de groeiende populariteit van het relatief wat duurdere sier- en compoundvuurwerk, constateert ING. Met samengesteld (compound-)vuurwerk kunnen nieuwjaarsvierders met één lont verschillende soorten pijlen de lucht in schieten, zonder dat ze zelf houtje-touwtje allerlei lonten aan elkaar te hoeven knopen om een eenmansvuurwerkshow ten beste te geven.

Per persoon geven vuurwerkliefhebbers deze jaarwisseling zo’n 48 euro per persoon uit, schat de bank. Van deze liefhebbers houdt ruim een derde het bij 20 euro of minder, terwijl 24 procent tussen de 20 en 50 euro spendeert. Nog eens 24 procent telt tussen de 50 en 100 euro neer voor hun vuurwerk en 18 procent schiet zelfs meer dan 100 euro de lucht in.

Het aantal vuurwerkkopers loopt elk jaar een procentpuntje terug, merkt ING, naar nu 17 procent van de Nederlanders. De meest genoemde reden om geen vuurwerk te kopen is dat respondenten het geldverspilling vinden, maar er zijn ook andere redenen, zoals het oprukken van vuurwerkvrije zones of simpelweg omdat mensen op vakantie zijn als Nederland zijn nationale aftelmoment beleeft.