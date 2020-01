Nederlanders keren naar verwachting zondag terug uit Wuhan

In de Filipijnse hoofdstad Manilla groeperen mensen bijeen in de hoop gezichtsmaskers te kunnen kopen. Beeld Getty Images

De evacuatievlucht zal zondagavond landen nabij Brussel. Dat meldt de Belgische regering. Vervolgens gaan de gerepatrieerden naar Nederland, waar ze 14 dagen in quarantaine gaan. De mensen aan boord zijn niet ziek, benadrukt de Belgische minister van Volksgezondheid Maggie De Block.

Het vliegtuig vertrekt vanavond vanaf Parijs en vliegt zondag met 53 mensen terug naar Frankrijk. Daarna vliegt het toestel door naar de militaire luchthaven Melsbroek bij Brussel. In het vliegtuig zitten naast de Nederlanders twaalf Belgen, elf Denen, vijf Tsjechen en twee Slowaken.

Zij worden opgevangen door een medisch team, onder begeleiding en beveiliging van Defensie. Nederland regelt het verdere vervoer voor de Nederlanders onder hen. Wanneer zij precies in Nederland aankomen, is nog niet duidelijk. De quarantaine hoeft niet per se in een ziekenhuis ondergaan te worden, liet minister Bruno Bruins voor Medische Zorg vandaag weten. Sommigen zullen thuis in quarantaine kunnen zitten, mits de omgeving geschikt wordt bevonden. Dat wordt per geval beoordeeld.

Toeristen voor het Colosseum in Rome dragen een gezichtsmasker. Beeld EPA

Burgers opgeroepen

Steeds meer landen halen hun burgers terug uit de Chinese miljoenenstad Wuhan, dat als het epicentrum van de virusuitbraak wordt gezien. Ze worden opgeroepen om terug te keren of actief gerepatrieerd. Ongeveer tweehonderd Fransen zijn vandaag uit Wuhan teruggekeerd. De Franse regering heeft hen met een apart vliegtuig op laten halen. Er is eveneens een vliegtuig met onder anderen Britten en Spanjaarden geland in Londen, dat daarna is doorgevlogen naar Madrid. De Duitse regering heeft een vliegtuig naar China gestuurd om 130 mensen in Wuhan op te halen, van wie er 90 de Duitse nationaliteit hebben.

Intussen zijn in meerdere landen besmettingen met het longvirus geconstateerd, onder meer in Frankrijk, Italië, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. In Duitsland is vanmiddag een nieuw geval geconstateerd: het 6-jarige zoontje van een Beierse man die het virus al had opgelopen. In Italië is de noodtoestand uitgeroepen.

Overheden nemen in veel gevallen het zekere voor het onzekere: zo zaten gisteravond zesduizend reizigers vast op een cruiseschip in de haven van Citavecchia, nabij Rome, omdat men meende bij een Chinees stel symptomen van het virus te hebben waargenomen. Dit bleek loos alarm. De Verenigde Staten, die tot nu toe één geval hebben geconstateerd in Chicago, verbieden burgers naar China te reizen, net als Japan.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een negatief reisadvies afgegeven voor de Chinese provincie Hubei. Reizen naar de rest van het land wordt eveneens afgeraden, tenzij dit noodzakelijk is. Het openbare leven in China ligt zo goed als stil; de overheid heeft strenge reisbeperkingen opgelegd in een poging verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Controle in Indonesië op een verhoogde lichaamstemperatuur door griepverschijnselen afkomstig van het coronavirus. Beeld AFP

Nederlandse reizigers misschien niet verzekerd

Nederlandse verzekeraars houden een slag om de arm voor klanten die naar China reizen, laat branchevereniging het Verbond van Verzekeraars (VvV) weten. Wie ervoor kiest om nu nog naar het land af te reizen, heeft mogelijk geen geldige verzekering meer. Wie al een reis gepland heeft, kan mogelijk geen aanspraak maken op hun annuleringsverzekering. Of men een beroep kan doen op de reisverzekering om de kosten van repatriëring te dekken, is per verzekering verschillend. Het VvV raadt aan om contact op te nemen met de verzekeraar.

Vanochtend riep de Wereldgezondheidsorganisatie WHO de uitbraak van het coronavirus uit tot mondiale noodsituatie. Het longvirus, dat voor het eerst gesignaleerd werd in Wuhan, heeft zich in korte tijd verspreid naar andere landen. Het virus is inmiddels in achttien landen opgedoken. Rond de tienduizend mensen zijn besmet met het virus, dat tot dusver zeker 213 levens heeft geëist.