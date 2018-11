Nederlanders in top drie van aantal gearresteerde kindermisbruikers in Cambodja

Narim werd slachtoffer van een Amerikaan. Beeld Foto Arie Kievit

Kinderrechtenorganisatie Terre des Hommes hoorde dit onlangs in Cambodja van You Sophear, vicegouverneur van de onder toeristen populaire provincie Siem Reap. Amerikanen vormen de grootste groep. Maandag begint Terre des Hommes een campagne tegen kindersekstoerisme in het Zuidoost-Aziatische land.

Jaarlijks worden alleen al in de onder toeristen populaire provinciehoofdstad Siem Reap gemiddeld twintig sekstoeristen betrapt en vervolgd. De meesten van hen komen uit westerse landen.

Kindersekstoerisme komt in Azië vooral voor in Thailand, Cambodja, Nepal en de Filipijnen, volgens Terre des Hommes. In al deze landen heeft de organisaties programma’s tegen het fenomeen. Ook in de andere drie genoemde landen zijn Nederlanders sterk vertegenwoordigd onder de daders, aldus woordvoerder Jos de Voogd. Ranglijsten heeft hij echter niet.

In de Filipijnen vallen veel kinderen ten prooi aan webcamseks, die steeds vaker resulteert in de komst van kindermisbruikers naar het land.

Sterke groei toerisme in Cambodja

Cambodja kent, net als andere landen in de regio, een sterke groei in toerisme: van 2 miljoen toeristen in 2006 naar 6 miljoen dit jaar. Daarmee neemt ook het aantal personen (vrijwel altijd mannen) toe dat het land bezoekt met het oog op seks met minderjarigen. Thailand is met 36 miljoen buitenlandse bezoekers nog altijd koploper in de regio.

Zaken tegen Aziatische reizigers komen verhoudingsgewijs veel minder voor. Toch maken ook zij zich schuldig aan kindermisbruik, een bijverschijnsel van de sterke stijging van de aantallen reizigers uit Azië, met name China. Het aantal bezoekers uit dat land steeg in 2017 met 31 procent.

Aziatische kindersekstoeristen hebben een andere manier van werken dan westerse, volgens Terre des Hommes. Westerse reizigers maken contact met straatkinderen en met kinderen in instellingen. Aziatische reizigers zoeken seks met kinderen via tussenpersonen en criminele netwerken. Dat maakt hun activiteiten minder zichtbaar.

Kaliyan werd slachtoffer van een Zuid-Koreaan. Beeld Foto Arie Kievit

In april dit jaar werd de Nederlander Nico S. in Cambodja veroordeeld voor het maken van kinderporno. Hij kreeg vijf jaar gevangenisstraf, waarvan drie jaar voorwaardelijk. Ook moet hij 500 dollar schadevergoeding betalen aan elk van zijn 22 slachtoffers.

De 53-jarige oudkatholieke priester werd vorig jaar gearresteerd voor het maken van naaktfoto’s van jongens. De arrestatie geschiedde met hulp van Aple, de partnerorganisatie ter plekke van Terre des Hommes.

Zeilinstructeur Bas R.

Vorig jaar april werd de Nederlandse pedoseksueel Bas R. in Cambodja veroordeeld tot vijf jaar celstraf wegens bezit van kinderporno en seksueel misbruik van straatkinderen die bij hem inwoonden. De 44-jarige zeilinstructeur was in 2004 in Nederland veroordeeld. Hij werd het symbool van pedoseksuelen die na hun veroordeling emigreren naar een land met een zwak rechtssysteem om daar hun kindermisbruik voort te zetten.

Vanna werd slachtoffer van een Zuid-Koreaan. Beeld Foto Arie Kievit

In 2008 verhuisde R. naar Cambodja, waar hij een opvanghuis voor straatkinderen begon. Hij werd meerdere keren aangehouden, maar kwam steeds weer vrij. Uiteindelijk werd hij veroordeeld wegens het misbruik van vijf kinderen in de leeftijd van 7 tot 13 jaar. De sociaal-pedagogische hulpverleners van Terre des Hommes hebben slachtoffers van zowel Nico S. als Bas R. in behandeling.

Volgens partnerorganisatie Aple is er sprake van een verschuiving in de werkwijze van kindermisbruikers: van contact maken met straatkinderen en hun families, naar contact met kinderen in instellingen als scholen, kerken, hulpprojecten en kinderopvang, bijvoorbeeld door daar vrijwilligerswerk te doen.