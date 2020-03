Nederlanders in quarantaine in Vietnam: ‘Wij voelen ons gevangengezet’

27 toeristen zitten in quarantaine in de badplaats Hoi An, Vietnam. Beeld N. Theeuwes

De woordvoerder van Kras Reizen wil niet veel kwijt over de omstandigheden waaronder de reizigers in het hotel verblijven. De 27 toeristen zijn door de lokale overheid in quarantaine geplaatst in een hotel, omdat ze op een binnenlandse vlucht hebben gezeten waar ook een persoon op zat die mogelijk besmet is met het coronavirus.

Volgens Naomi Theeuwes (25), een van die reizigers, zijn de omstandigheden erbarmelijk. ‘Het is een bouwval.’ Drie dagen geleden werd zij met haar moeder Paula (58) en de rest van het reisgezelschap in quarantaine gezet in hun eigen hotel. ‘Toen hoefden we alleen maar in onze kamer te blijven. Maar gisteravond werden we verplaatst naar dit hotel. Het was volledig verlaten en is al jaren niet in gebruik. Overal ligt muizenpoep, ook op de bedden. De schimmel op de muren is metershoog. Er is inmiddels wel elektriciteit en internet, maar nauwelijks stromend water.’ Ook is er geen personeel aanwezig. ‘Alleen maar militairen voor de poort. We voelen ons gevangengezet.’

Gisteren zijn de reizigers getest op het coronavirus. ‘Aan de eettafel. Er kwam medisch personeel, helemaal in blauwe pakken gehesen, met een soort duikbril op.’ Het testen was pijnlijk. ‘Er werden twee wattenstaafjes heel diep je neus in geduwd. Ook werd er bloed afgenomen en kreeg je een soort stokje in je keel.’ Volgens de reisorganisatie komt de uitslag donderdag.

De situatie in de tuin van het hotel. Beeld N. Theeuwes

Nieuwkomers

Er komen steeds meer mensen bij, ook toeristen die niet met Kras reizen. ‘Eerst waren we met onze groep van ongeveer dertig mensen, maar er komen steeds anderen bij, in groepjes van twee. Dat lijkt me niet goed voor de quarantaine’, zegt Theeuwes. Aanvankelijk kregen ze te horen dat ze in quarantaine werden gezet met andere passagiers die op het vliegtuig met de Britse vrouw hadden gezeten. Maar de Vietnamese autoriteiten plaatsen nu ook reizigers die niet aan boord waren in het quarantainehotel, zegt Theeuwes.

De nieuwkomers worden eveneens aan de eettafel getest, waar ook drie maal per dag een maaltijd wordt bezorgd. Spanningen lopen soms hoog op, vertelt Theeuwes. ‘De sfeer wordt grimmiger en agressiever. Mensen zijn bang dat de andere toeristen wel besmet zijn. En dat wij ook langer moeten blijven. Er wordt geschreeuwd en er zijn ruzies. Niemand vertelt ons iets.’

Wat betreft de nabije toekomst, tasten Naomi en haar moeder in het duister. ‘We hebben geen enkel zicht op wat er hierna gaat gebeuren. We hebben gehoord dat we misschien weer worden verplaatst. De militairen praten niet met ons.’ De reizigers willen nu maar één ding: ‘Wij willen hier weg, zo snel mogelijk.’