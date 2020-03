Nederlanders in isolatie op Italiaans cruiseschip na corona-uitbraak

Het cruiseschip de Costa Luminosa is nu onderweg naar Marseille. Het is onduidelijk of alle opvarenden daar het schip kunnen verlaten nu Frankrijk op slot is. Beeld ANP

Buiten de hut van Ton van Beest loopt het personeel van cruiseschip Costa Luminosa met mondkapjes en handschoenen aan over de gangen. De 74-jarige Nederlander haalt het niet in z'n hoofd de paar vierkante meters van de hut te verlaten. ‘Daar ben je in principe veilig', zegt Van Beest via de telefoon. Al vervelen hij en zijn vrouw zich dood. Drie keer per dag staat een maaltijd voor de deur, dat is dan ook alles. ‘Het niet weten hoe en wanneer we thuiskomen, knaagt enorm.’

Van Beest vertrok op 25 februari samen met zijn vrouw vanuit het Amerikaanse Fort Lauderdale voor een cruise via de Caraïben richting de Zuid-Europese kusten. Maar na 5 maart veranderde de situatie plotseling. ‘Er werd ons via de boordradio medegedeeld dat er twee mensen met het coronavirus van boord zijn gebracht in Puerto Rico.’

Sindsdien is het er crisis. Elke dag wordt de temperatuur van alle opvarenden gemeten. Het personeel houdt afstand. De kapitein maant via de radio iedereen binnen hun hut te blijven.

In dit dossier leest u de laatste ontwikkelingen en alles wat u verder moet weten over het coronavirus.

Marseille

De passagiers willen graag naar huis. Maar sinds het coronageval laten de havens die het schip aandoet geen passagiers toe de vaste wal te betreden. In Tenerife moest iedereen aan boord blijven. Slechts enkele opvarenden mochten het schip om medische redenen verlaten.

Op het moment van schrijven is de hoop gevestigd op de haven van Marseille waar het schip in de nacht van woensdag op donderdag aankomt. Maar zelfs als de passagiers daar het schip mogen verlaten, blijft het ongewis hoe ze thuis kunnen komen vanuit het in Lockdown verkerende Frankrijk. ‘De communicatie aan boord is erg onduidelijk', zegt Van Beest. Volgens hem zitten er nog tientallen andere Nederlanders aan boord van de Costa Luminosa die net zo onzeker zijn.

Ongerust

Familieleden in Nederland maken zich zorgen. De dochter van Ton van Beest, Linda, hoopt dat haar ouders snel kunnen terugkeren. ‘We hebben contact gehad met Buitenlandse Zaken, maar daar lag geen plan klaar.’

Het ministerie is bekend met de situatie van de Costa Luminosa maar weet niet precies hoeveel Nederlanders zich op het schip bevinden. Volgens een woordvoerder is in eerste instantie de rederij verantwoordelijk de terugkeer te regelen. ‘Waar nodig ondersteunt het ministerie de organisaties daarbij.’

Rederij Costa Cruises schrijft op Twitter dat op het schip een protocol geldt waarbij alle passagiers ‘uit voorzorg in isolatie’ en er strenge hygiëne eisen zijn. Het is onduidelijk of nog meer mensen op het schip het virus hebben opgelopen. De Costa Luminosa telt 1.130 hutten, waar 2.260 passagiers kunnen verblijven. De rederij was woensdag niet bereikbaar voor nadere toelichting.