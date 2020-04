Nederlanders houden massaal afstand: liefst 99 procent zegt zich aan de 1,5 meter te houden

In het Mastbos houden wandelaars anderhalve meter afstand. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Nog eens 88 procent van de 2.300 ondervraagde Nederlanders zegt 20 seconden de handen te wassen en 93 procent blijft binnen. Als anderen zich niet aan de richtlijnen houden, voelt de helft zich geroepen daar iets van te zeggen. Daarmee nemen Nederlanders de adviezen van het RIVM en kabinet veel serieuzer dan begin maart, toen I&O eenzelfde onderzoek uitvoerde, toen nam 48 procent de anderhalve meter afstand in acht.

Goede communicatie over het effect van de maatregelen blijkt essentieel om Nederlanders te bewegen die ook op te volgen. Daarnaast speelt mee hoe ongerust ze zijn over het virus en hoe serieus ze de gevolgen van corona voor henzelf inschatten. Opvallend genoeg denkt 81 procent nog steeds dat het niet waarschijnlijk is dat zij corona zullen krijgen. Slecht 38 procent denkt dat het serieuze gevolgen heeft.

Dat Nederlanders gehoor geven aan de oproep om thuis te blijven, blijkt ook uit data van Google Maps. Dat publiceert sinds vrijdagmorgen de reisbewegingen van zijn gebruikers in 131 landen. In vergelijking met 16 februari namen die bij horeca- en vrijetijdsgelegenheden met 65 procent af, evenals die bij het openbaar vervoer. Bij parken en stranden werden 30 procent minder bewegingen gemeten.