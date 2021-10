Nederlanders grijpen herfst massaal aan om buitenlandse vakantie in te halen: waarheen en is dat reden tot zorg?

Zonaanbidders in Chersonissos, Griekenland. Beeld Rias Immink / ANP

Gaan Nederlanders deze herfstvakantie weer massaal de grens over?

Precieze aantallen willen reisorganisaties niet noemen, maar de trend is duidelijk: niets houdt Nederlanders tegen om deze herfst weer naar het buitenland te gaan. TUI ziet zelfs meer reizigers op pad gaan dan in 2019, de laatste herfst voor het uitbreken van de coronacrisis. Corendon ziet voor de meeste bestemmingen een vergelijkbaar aantal boekingen, ‘op sommige bestemmingen zelfs beter’. Sunweb merkt vooral dat Nederlanders extra geld aan hun herfstvakantie uitgeven: ruim 15 procent meer dan in 2019.

Volgens woordvoerder Petra Kok van TUI wordt de piek veroorzaakt door vakanties die eerder dit jaar in het water vielen. ‘In de meivakantie konden mensen niet weg’, legt Kok uit. ‘Voor de zomervakantie was ook pas laat duidelijk dat mensen weer naar het buitenland konden gaan.’

Met name gezinnen grijpen deze herfst aan om een vakantie in te halen. Bij Sunweb ligt het aantal boekingen door families met kinderen onder de 18 jaar oud dit jaar op 60 procent. Twee jaar geleden lag dit percentage nog op 45 procent.

Schiphol maakt zich ondertussen op om de komende weken zo’n 2 miljoen reizigers naar hun bestemming te vliegen. Dat zijn er drie keer zo veel als tijdens de coronacrisis, maar een miljoen minder dan tijdens de herfstvakantie van 2019. Volgens de luchthaven is de toename van dit jaar toe te schrijven aan de versoepeling van de maatregelen en de invoering van de coronapas.

Welke bestemmingen zijn populair?

Zonzekere eilanden met weinig coronazorgen: daar wil de naar vakantie smachtende Nederlander deze herfst het liefst vertoeven. In TUI’s top drie vakantiebestemmingen staan de Canarische Eilanden Gran Canaria en Tenerife en het overzeese Curaçao. ‘Afgelopen zomer gingen mensen vaker naar Griekse eilanden’, zegt Kok. ‘Maar daar loopt de zomer nu af.’

Bij Corendon zijn de Griekse eilanden, naast Turkije en de Canarische gebieden, nog wel populair, ondanks de hevige regenval van de laatste dagen. ‘Op Kreta blijven hotels deze herfst zelfs langer open zodat onze klanten daar ook nog van een vakantie kunnen genieten’, laat een woordvoerder weten. Ook naar Bonaire en Curaçao wordt veel geboekt.

Sunweb voegt nog Zuid-Spanje en de Portugese Algarve aan dat lijstje toe. Het verklaart de stijging in de vakantiekosten die het reisbureau signaleert: deze Zuid-Europese bestemmingen zijn in de regel duurder dan bijvoorbeeld Turkije en Egypte, die in 2019 meer in trek waren. ‘Daarentegen zien we ook dat vakantiegangers niet per se meer op vakantie gaan naar privéaccommodaties’, licht een woordvoerder toe. ‘Deze herfstvakantie kiezen we vooral voor luxe all-inclusivehotels.’

Schiphol ziet de meeste vluchten naar Istanbul, Londen en Barcelona vertrekken. In dat lijstje zijn enkel reizigers meegerekend die op Schiphol instappen, niet de reizigers die de luchthaven als tussenstop aandoen.

Bieden de reisorganisaties ook tripjes aan naar landen met een negatief reisadvies?

Ja. Voor reisorganisaties is vliegen naar bestemmingen waarvoor de Nederlandse overheid een oranje reisadvies heeft afgekondigd niet langer taboe. De overheid raadt niet-noodzakelijke reizen, waaronder vakanties, naar deze gebieden af. Maar reisorganisaties vinden na eigen onderzoek vakantietripjes naar sommige oranje gebieden wel verantwoord.

Zo vliegt TUI vanaf zaterdag weer naar Kaapverdië, een eilandengroep die nog dichter bij de evenaar ligt dan de Canarische eilanden. Volgens Kok biedt TUI enkel vakanties aan naar bestemmingen waar reizigers ‘veilig en comfortabel’ naartoe kunnen. ‘Het land moet geen enorm hoge besmettingsgraad hebben. En er moet bijvoorbeeld geen avondklok vanaf 9 uur ’s avonds gelden. Anders kun je niet uit eten.’

Met Sunweb kunnen reizigers vanaf volgende maand weer naar de Egyptische Rode Zee, waarvoor eveneens een oranje reisadvies geldt. Onderzoek naar de lokale situatie leert ook dat vakanties weer veilig kunnen worden uitgevoerd, aldus de reisorganisatie. Zo zou het hotelpersoneel in Egypte allemaal gevaccineerd zijn.

Corendon biedt al langer reizen aan naar oranje bestemmingen als Turkije en Egypte. Volgens de reisorganisatie boeken reizigers ‘net zo makkelijk’ een vakantie naar deze landen.