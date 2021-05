De Knakwortel, een vegetarische snack als alternatief voor een hotdog. Beeld Belga Image

In de afgelopen drie jaar is de plantaardige consumptie in Europa met maar liefst 49 procent toegenomen. Dat concludeert marktonderzoeksbureau Nielsen, dat in opdracht van de non-profit organisatie ProVeg de totale supermarktverkopen in elf Europese landen, waaronder Nederland, onderzocht. In elk van de elf landen werd een toename van de plantaardige consumptie gemeten.

Gerekend per hoofd van de bevolking voert Nederland de ranglijst aan: Nederlanders eten van alle Europeanen de meeste vleesvervangers. Ook geven Nederlanders het meeste geld uit aan plantaardige vervangers. En de Nederlandse verkoop van plantaardige kaasvervangers vertoonde de sterkste groei van alle onderzochte landen: 400 procent in de afgelopen twee jaar.

Tien vegaburgers

Tegelijkertijd laten de absolute aantallen zien dat er nog veel werk aan de winkel is. De gemiddelde Nederlander eet jaarlijks slechts 870 gram aan vleesvervangers per persoon. Dat zijn een kleine tien vegaburgers. Op jaarbasis komt dit neer op een bedrag van zo’n 17 euro.

Bovendien blijft de vlees- en zuivelmarkt voorlopig nog een grote broer om naar op te kijken. Volgens de meest recente cijfers hebben vleesvervangers een marktaandeel van 4,9 procent. Bij zuivelvervangers ligt dit aandeel met 4,5 procent nog net iets lager. In 2018 en 2019 groeide de vleesconsumptie in Nederland nog. Cijfers over 2020 zijn nog niet bekend.

Kantelpunt

Toch laten deze groeicijfers een belangrijke ontwikkeling zien, zegt Arnold Tukker, hoogleraar industriële ecologie en directeur van het Centrum voor Milieuwetenschappen aan de Universiteit Leiden. ‘Met een beetje geluk zitten we op een kantelpunt. Dat hebben we ook gezien bij elektrische auto’s. Op een gegeven moment gaat het echt lopen.’

De koppositie van Nederland kan Tukker niet zo een-twee-drie verklaren. Misschien, denkt hij, maakt Nederland het de consument gemakkelijker om voor een vleesvervanger te kiezen. ‘Neem bijvoorbeeld een lasagne die je opwarmt in de magnetron, niet met echt gehakt maar met een vleesvervanger. Een consument kiest daarmee gemakkelijker voor een vleesvervanger dan wanneer hij zelf bewust tofu in zijn eigen gebakken nasi moet stoppen.’

Ook de prijs van vleesvervangers speelt een rol. Tukker: ‘Het valt me op dat je op dit moment al vrij veel vleesvervangende producten kunt krijgen van ongeveer dezelfde prijs als vlees.’

Vooral de ontwikkeling bij discountsupermarkten Aldi en Lidl volgt Tukker met interesse. Volgens de onderzoekers groeide bij die winkels de verkoop van plantaardige alternatieven de afgelopen twee jaar met 83 procent, tegenover 50 procent in de gemiddelde Nederlandse supermarkt. ‘Die bedrijven worden vaak weggezet als de goedkope jongens in de markt, maar letten juist goed op duurzaamheid.’

Milieudruk

Uiteindelijk kunnen vleesvervangers zelfs goedkoper worden dan vlees. Tukker: ‘Als in de toekomst de milieudruk belast gaat worden, komt dat ook terug in de kostprijs van het vlees. Er gaat meer druk komen in die sector. De maatschappelijke kosten van vleesvervangers zijn gewoon veel lager.’

‘Ik geloof niet dat je een doorbraak op dit vlak krijgt door alle consumenten te overtuigen veganistisch of vegetarisch te gaan eten’, zegt Tukker. ‘Maar als je bijvoorbeeld vijf supermarktketens zover krijgt dat ze vegetarische producten gaan verkopen op een manier die de consument leuk vindt, dan heb je de omslag bereikt.’