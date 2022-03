Nederlanders bieden Oekraïense gezinnen onderdak. ‘Hoe lang ze blijven? Geen flauw idee’

Valentijn Bras met Natalya en haar dochter Katja. Beeld Rebecca Fertinel

Valentijn Bras (49) en zijn gezin vangen sinds dinsdag moeder Natalya (47) en dochter Katja (19) op. Ze verblijven in hun tuinhuis in Broek in Waterland.

‘Wat een groot gebaar.’ Die opmerking krijgt Valentijn Bras geregeld te horen sinds hij twee Oekraïners opvangt in zijn tuinhuis in Broek in Waterland. ‘Maar weet je wat de grap is? Dat je ontdekt dat het eigenlijk niet ingewikkeld is. Als je moeder ziek is en je hebt de ruimte en middelen om voor haar te zorgen, dan haal je haar toch ook gewoon van Groningen naar Amsterdam? Alleen is het nu niet je moeder, maar Natalya.’

Bras beseft terdege dat hij in een luxepositie verkeert. Hij heeft een tuinhuis ter beschikking, waar zijn twee Oekraïense gasten Natalya en Katja sinds afgelopen dinsdag zelfvoorzienend kunnen wonen. Hierdoor behoudt zijn eigen gezin, bestaande uit vrouw Eveline en hun drie kinderen, de nodige privacy. ‘Ik vind zeker niet dat iedereen Oekraïners in huis moet nemen’, zegt Bras. ‘Maar ik denk wel: je kunt zeggen dat je iets wil doen, maar gá iets doen.’

Afgelopen maandag reisde Bras in het kielzog van het initiatief Ukraine Run (van de ondernemer Patrick van Rossum) met een aantal minibusjes af naar het Poolse Krakau. Daar wisten ze op het station zestig vermoeide Oekraïners − bijna allemaal vrouwen en kinderen − te overtuigen om met hen mee te gaan. Een groot deel van hen is ondergebracht in tuinhuisjes of andere geschikte ruimtes in Broek in Waterland en het aangrenzende Zuiderwoude.

De gemeenschap van zo’n drieduizend inwoners zet zich intussen op alle mogelijke manieren in om hun nieuwe bewoners een warm welkom te heten. Zo worden er geld en kleding ingezameld, staan marktkooplui hun restvoorraad af en wordt er op de lokale school alvast nagedacht hoe de Oekraïense kinderen straks deel kunnen nemen aan het onderwijs.

Natalya en Katja komen uit Charkiv, waar momenteel een hevige strijd woedt. Ze hebben hun man en vader moeten achterlaten. Een onderwerp dat Bras en zijn vrouw voorlopig mijden. ‘Er zit veel emotie achter’, zegt hij. ‘Het lijkt me niet handig om aan amateurpsychologie te beginnen.’

De eerste dagen hebben ze hun twee Oekraïense gasten de ruimte gegeven om tot rust te komen. Nu zoeken ze elkaar soms even op. De eerste gesprekken worden gevoerd, met behulp van Google Translate, en er wordt geknuffeld. Bras is gesteld op ze geraakt, nu al.

Ze mogen blijven zolang dat nodig is, benadrukt hij. ‘Dat heb ik ook gezegd tegen iedereen die heeft aangeboden om mensen op te vangen: als we dit doen, dan laten we ze niet meer los.’

Hun eigen kinderen, van 9, 12 en 14 jaar, vinden het best interessant dat er plots twee Oekraïners in hun tuinhuis zitten. Maar om nou te zeggen dat het grote impact heeft op hun leven? ‘Dat niet’, zegt Bras. ‘Ze gaan naar school, naar voetbal. En als ze thuis komen, vragen ze soms hoe het met Katja is. Dan zeg ik: joh, ga anders zelf even kijken.’

Iryna met haar tweeling Arina en Arkhip en gastvrouw Mieneke Rooda. Beeld Rebecca Fertinel

Mieneke Rooda (64) en haar man Jan-Willem (65) uit Leeuwarden hebben sinds woensdagavond de Oekraïense Iryna (48) en haar tweeling Arina en Arkhip (12) in huis.

‘Tijdens het zeilen in Griekenland ontmoetten we eens een Oekraïner: Andrei. We hielden af en toe contact. Hij is nu aan het front. Toen wij besloten een gezin uit Oekraïne op te vangen, zei mijn man: laten we Andrei bellen. Toen vertelde hij dat zijn tweeling met hun moeder vlak voor de oorlog uitbrak naar Spanje waren gevlucht. Daar zaten ze bij een neef, in een onverwarmd huis, zonder geld, akelig. Toen hebben we aangeboden dat ze bij ons mochten komen. Woensdagavond hebben we ze opgehaald op Schiphol.

‘Wij hebben het hartstikke goed. Wij hebben de ruimte, de energie en het geld. Voor ons is het normaal daarmee iets voor anderen te betekenen. Wij hebben ook altijd pleegkinderen in huis gehad. We hebben wel meteen het advies gevolgd om het niet alleen te doen, maar de buurt in te schakelen. Iemand die handig is met apparaten, heeft een smart-tv aangesloten. Een ander bood meteen een fiets aan. Maar nu blijkt dat ze niet kunnen fietsen, dus dat moeten we hen leren.

‘We leggen nu contacten met andere Oekraïners in de buurt. En de kinderen hebben we aangemeld bij een school. Als het goed is, kunnen ze daar eind volgende week heen. Anders hangen ze ook maar wat rond. Zelf hoeven ze trouwens niet zo nodig, haha. Het zijn pubers, ze slapen liever uit.

‘Op het vliegveld voelde ik meteen: dit zit goed. Het zijn heel fijne, warme mensen. Heel fysiek ook. Iryna pakt me steeds beet. Communiceren gaat in het Engels, met wat handen en voeten, steeds beter. Over het eten, bijvoorbeeld. Wij zijn vegetariërs, zij echte vleeseters. Nou, als zij vlees willen eten, gaan we dat lekker kopen. Gisteravond stond Iryna al naast me in de keuken de salade te maken.

‘We hebben twee kamers beschikbaar gemaakt, waarvan een een beetje als huiskamer ingericht. Ik hoorde de kinderen gister boven al rennen. Blij, ondanks wat ze allemaal hebben meegemaakt. Gelukkig hebben ze heel goed geslapen.

‘Iryna zit continu op haar telefoon en wordt ook vaak gebeld vanuit Oekraïne. In de kranten ziet ze de meest vreselijke foto’s. Dan begint ze te huilen en pakt ze me vast.

‘Toen we samen naar de bakker gingen, wilde ik Iryna al een sleutel van ons huis geven. Toen keek ze heel verschrikt. Voorlopig gaat ze niet zonder mij de deur uit. Maar ik wil haar het vertrouwen geven. Straks zullen we ook wel eens weg zijn, maar voorlopig niet. Hoe lang ze hier blijven? Geen flauw idee. Maar je kunt na drie maanden toch niet zeggen: jullie moeten nu weg?’

Luz Mejia (midden) huisvest Arten met zijn moeder Dina en oma Tetiana. Beeld Rebecca Fertinel

Luz Mejia (59) deelt haar huis in Amsterdam sinds woensdag met de jonge balletdanser Arten (9), zijn moeder Dina (30) en oma Tetiana (52).

Kort nadat Luz Mejia (59) haar woning via een website had aangeboden voor Oekraïense vluchtelingen, nam een mentor bij de Nationale Balletacademie contact met haar op. Een klein jongetje, een danser, zat vast bij de grens in Polen. ‘Ik dacht’, zegt Mejia, ‘dit is mijn kans om een verschil te maken in iemands leven.’

Het danstalent, Arten (9), slaapt sinds woensdag samen met zijn moeder Dina (30) en oma Tetiana (52) in Mejia’s logeerkamer. De drie komen uit Kyiv en reisden per bus in een week naar Nederland. ’s Nachts hebben ze nachtmerries, zegt Mejia. ‘Ze zijn vaak ongerust om Artens vader, oom en opa die nog in Kyiv zijn om te vechten.’

Mejia is geboren in Colombia, groeide op in Amerika, maar woont nu al twintig jaar in Amsterdam. Op televisie zag ze afschuwelijke beelden. ‘Mijn hart brak. Ik kon maar niet stoppen met huilen’, zegt ze. Aan Oekraïense collega’s bij de bank waar ze werkt, vroeg Mejia of zij wisten hoe ze kon helpen. Zo kreeg ze de tip voor de website waar ze haar woning opzette.

In Oekraïne danste Arten bij een balletschool. Toen de oorlog uitbrak, kwam het gezin via zijn dansdocent in contact met een mentor van de Nationale Balletacademie. Zij legde contact met Mejia. Vrijdagavond was Artens eerste les bij de balletacademie in Amsterdam.

De gastvrouw probeert niet te veel te vragen naar de narigheid die het drietal meemaakte. Liever biedt ze de familie afleiding en vrolijkheid. Ze leert ze Engels, al gaat communiceren nu nog vooral via Google Translate. Maar veel dingen gaan vanzelf, zegt Mejia. ‘Ze pakken zelf eten en de douche spreekt voor zich.’

‘Ik had een klein paniekmoment, maar dat is voorbij. Ik realiseerde me ineens dat ik drie mensen heb geadopteerd. Ik ben alleen met een middeninkomen, wat ben ik aan het doen?’

Over een einddatum zijn geen afspraken. Eerst dacht ze aan anderhalve maand, maar sinds ze er zijn, krijgt ze het niet meer over haar hart om ze daarna naar een noodopvang te sturen. ‘Ze zijn bezig een eigen woonruimte te vinden, maar we weten allemaal dat dat erg lastig is in Amsterdam.’