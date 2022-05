Nederlanders bestellen niet meer zoveel online als vorig jaar, en dat merkt PostNL

Een werknemer van PostNL in het depot in Mechelen. Beeld ANP / Dieter Telemans

Dat de resultaten van PostNL begin dit jaar minder goed zouden zijn dan in 2021, was voorzien. De winkels zijn weer open, er vallen minder pakketten te bezorgen. Niet voorzien waren de oorlog in Oekraïne en de verder verstoorde aanvoerketens door lockdowns in China. De prijzen van goederen en transportkosten zijn hierdoor extra gestegen, waardoor consumenten minder bestellen. Ook is het voor PostNL zelf duurder om pakketten te bezorgen, gezien de hogere brandstofprijzen.

De gevolgen zijn terug te zien in het aantal verzonden pakketjes in de eerste drie maanden van dit jaar: 87 miljoen, ten opzichte van 108 miljoen een jaar eerder. Dat is een slechter resultaat dan PostNL zelf had verwacht. In het eerste kwartaal daalden de totale opbrengsten van het bedrijf met 16 procent, naar 806 miljoen euro. De nettowinst daalde met 88 procent tot 16 miljoen euro.

‘Uitdagender’

Deze resultaten voor het eerste kwartaal vielen nog binnen de verwachtingen van het bedrijf, maar het jaar als geheel wordt ‘uitdagender’ dan voorzien, aldus ceo Herna Verhagen in een verklaring. De inkomsten voor aftrek van rente en belastingen zullen naar verwachting tussen de 170- en 210 miljoen euro komen te liggen, waar PostNL eerder uitging van 210 tot 240 miljoen euro.

Concurrenten van PostNL hebben te maken met dezelfde problemen, zegt Marc Zwartsenburg, financieel analist van ING. Dat de winstverwachting is bijgesteld, vindt hij niet verrassend. De klap op de beurs is volgens hem vooral het gevolg van onzekerheid. PostNL zegt een flink herstel te verwachten in het tweede kwartaal, terwijl het volgens Zwartsenburg de vraag is of dat realistisch is. Het consumentenvertrouwen en de inflatie kunnen nadeliger uitpakken dan gehoopt. ‘Zoals ik het zie, denkt de markt dat ook de huidige verwachtingen van PostNL wat te veel aan de positieve kant zitten.’

De kwartaalresultaten veranderen overigens weinig aan de ontwikkelingen op langere termijn, zegt Zwartsenburg: dat het bij PostNL meer en meer om pakketten zal draaien. Cijfer je het corona-effect weg, dan is er nog altijd sprake van groei in het aantal verstuurde pakketten, en onlinewinkelen groeit de komende jaren naar verwachting verder.

Het aantal verstuurde brieven neemt intussen elk jaar verder af. Dit jaar werden er zelfs ruim 7 procent minder brieven verstuurd dan vorig jaar, maar ook dat heeft te maken met een corona-effect. Vorig jaar vielen er immers veel zelftests en uitnodigingen voor boostervaccinaties op de mat.

Ceo Verhagen benadrukt nog − in een vetgedrukte zin − dat PostNL ernaar streeft een ‘maatschappelijk verantwoorde werkgever’ te zijn, ‘waarbij mensen met plezier bij en voor ons werken, in lijn met wet- en regelgeving’. Die opmerking komt niet uit de lucht vallen: PostNL ligt onder vuur vanwege misstanden bij de onderaannemers die het bedrijf inhuurt voor de pakketbezorging. Het overgrote deel van de PostNL-bezorgers werkt niet voor PostNL zelf, maar voor een van de honderden zelfstandigen aan wie de pakkettenreus zijn routes uitbesteedt.

Topman gearresteerd

Zij zouden daarvoor zulke lage tarieven krijgen dat ze bijna niet anders kunnen dan creatief boekhouden. De arbeidsinspectie heeft dan ook herhaaldelijk vastgesteld dat de zaken bij onderaannemers niet op orde zijn: bezorgers werden onderbetaald, werkten zwart of zonder werkvergunning. In Nederland kreeg PostNL voor dergelijke overtredingen 320 duizend euro aan boetes opgelegd. In België ging het Openbaar Ministerie een stap verder: daar stelde de Vlaamse officier van justitie de top verantwoordelijk en werd PostNL-ceo Rudy Van Rillaer gearresteerd op verdenking van het runnen van een criminele organisatie.

PostNL schrijft bij de presentatie van de kwartaalcijfers dat het zich niet herkent in de ‘serieuze, maar niet onderbouwde beschuldigingen’ jegens het bedrijf. Volgens een woordvoerder zijn zij dan ook geen aanleiding om het systeem van uitbesteden op de schop te nemen. Wel zouden de controles zijn aangescherpt. ‘Wij kijken altijd naar onze wijze van werken’, aldus de woordvoerder. ‘Maar dit model voldoet gewoon aan de Nederlandse en Belgische wet- en regelgeving. Wij zijn een fatsoenlijk bedrijf dat staat voor goed werkgeverschap.’