Nederlander woont op grote voet, met relatief veel kamers en weinig in flats

Een deel van Parkwijk Leidsche Rijn bij Utrecht. Beeld Raymond Rutting/VK

Er zijn inderdaad weinig Europese landen waar mensen zo ruim wonen als in Nederland – het op één na dichtstbevolkte land van de EU. Dat blijkt uit gegevens van het Europese statistiekbureau Eurostat, dat de ruimte van huizen per inwoner heeft berekend.

Een gemiddeld Europees huishouden heeft 1,6 kamers per persoon, een Nederlands huishouden heeft er 2. Er zijn maar vijf landen waar dit aantal hoger ligt. Malta staat met 2,3 kamers per persoon bovenaan de Europese lijst, Roemenië onderaan met 1,1. In de EU woont gemiddeld 17,5 procent van de burgers in een ‘overvol huishouden’. Volgens de definitie zijn er dan niet genoeg kamers voor het aantal bewoners, de leefsituatie of leeftijd van bewoners. In Nederland is dat slechts 4,8 procent.

Woonruimte in Europa Beeld VK infographics

Nederlanders wonen vooral op grote voet door het type woning. Nederland beschikt over het één na laagste percentage inwoners dat een flat bewoont (20,8 procent) en het hoogste percentage rijtjeshuisbewoners (58). In mindere mate wordt het verschil in het aantal kamers veroorzaakt door de grootte van Nederlandse huishoudens, in een Nederlands huis wonen gemiddeld 2,1 personen, in Europa is het gemiddelde 2,3. Landen met een nog kleiner huishouden – Denemarken, Zweden, Finland, Duitsland – tellen echter nog minder kamers per persoon.

Ook opvallend: Nederland is het enige land in de EU waar huurders gemiddeld meer kamers hebben (2,1) dan kopers (1,9).