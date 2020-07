Nederlander wil nu opeens wél een coronatest; op sommige locaties loopt de wachttijd op tot twee dagen

Corona-teststraat in Venlo, met een capaciteit van 720 testen per dag. Meer Nederlanders laten zich de laatste dagen testen om na te gaan of ze zijn besmet met het coronavirus. Beeld Arie Kievit

In sommige gevallen loopt de wachttijd voor een test op.

‘De afgelopen weken konden mensen die belden vaak nog dezelfde dag of hooguit een dag later terecht op een van de testlocaties’, zegt een woordvoerder van de GGD-GHOR Nederland. ‘Maar inmiddels loopt het aantal aanvragen zo snel op, dat ze op sommige locaties pas twee dagen na hun aanvraag kunnen worden geholpen. Vrijdag waren we al afspraken aan het maken voor zondag. We beginnen mensen dan ook al te verwijzen naar een teststraat buiten hun regio als ze dezelfde dag willen worden geholpen.’

De gezondheidsdiensten hebben geen eenduidige verklaring voor de plotselinge toeloop. Woensdag brachten het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD-GHOR Nederland een onderzoek naar buiten waaruit bleek dat maar een klein deel van de Nederlanders zich liet onderzoeken toen ze corona-symptomen vertoonden. Van de 50 duizend ondervraagden zei 12 procent dat ze zich daadwerkelijk heeft laten testen, nadat ze klachten hadden gekregen zoals een loopneus, hoesten, benauwdheid of koorts.

‘Er is misschien een verband tussen de uitkomsten van het onderzoek en de toename van het aantal testaanvragen’, aldus de woordvoerder, ‘maar dat kunnen we niet hard maken.’

Uit de peiling bleek verder dat de bereidheid van Nederlanders om thuis te blijven als ze corona-verschijnselen vertonen afneemt als ze ook werkelijk iets onder de leden kregen, van 89 naar 60 procent. Ongeveer 8 van de 10 mensen met klachten geeft aan niet thuis te blijven. Zo gaan 4 op de 10 mensen wel naar het werk, bezoekt 3 op de 10 toch de horeca, en doet ruim 8 van de 10 toch boodschappen, ondanks de dringende oproep om binnen te blijven.

‘Het is belangrijk dat mensen met klachten thuisblijven’, aldus de woordvoerder van de GGD-GHOR Nederland, ‘ook als ze langer moeten wachten op een test.’

Het aantal positief geteste personen neemt de laatste dagen sneller toe dan in de afgelopen weken. Zaterdag nam het aantal bekende besmettingen met 127 toe, zondag met 144. Zulke aantallen kwamen sinds half juni niet meer voor. Deze stijging kan (deels) veroorzaakt worden doordat meer mensen zich met milde klachten laten testen.

Sinds 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen. In de eerste week van juni werden op de inmiddels ruim tachtig locaties van de gezondheidsdiensten iets meer dan 49 duizend monsters genomen. Dat het aantal was vorige week gegroeid naar circa 75 duizend in zeven dagen. Dat is de helft van de capaciteit die in Nederland aanwezig is, inclusief de monsters die huisartsen en ziekenhuizen in een week kunnen nemen.

De gemeentelijke en regionale gezondheidsdiensten werken aan een uitbreiding van de testmogelijkheden, tot 70 duizend per dag tegen het einde van het jaar, om een verwachte tweede golf aan besmettingen te kunnen opvangen.